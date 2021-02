Por um mundo mais sustentável, estudantes de Coimbra promovem semana de webinars

São quatro os webinars gratuitos onde se vai discutir a transição energética e o mercado das energias renováveis. A Sustainable and Circular Economy WIEEEK acontece de 22 a 26 de Fevereiro e as inscrições já estão abertas.

A transição energética e o crescimento do mercado das energias renováveis estão, cada vez mais, na agenda e os estudantes da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra (UC) não querem ficar para trás na discussão.

De 22 a 26 de Fevereiro (com pausa a 25), a Sustainable and Circular Economy WIEEEK é uma semana de webinars grátis promovida pelo Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) da UC. O objectivo, conta ao P3 Jônatas Manzolli, organizador e moderador do evento, é discutir “a importância da transição energética para soluções mais renováveis e como estas se podem inserir dentro do contexto actual, que vai impactar muito a forma como gerimos a energia”.

Para isso, é necessário haver uma “convergência entre as pequenas acções das pessoas com as de grandes empresas, de forma a entendermos como é que se pensa e se faz a sustentabilidade”, explica Jônatas.

A semana conta com convidados de várias empresas de acção climática e do sector da energia, que vão desde a Matriz e a Planar, até à MegaWhat e Solve, mas engane-se quem acha que as conversas vão ser demasiado técnicas. “A nossa ideia é que esta semana seja abrangente para qualquer tipo de pessoa. Nós conversamos com todos os oradores para usarem linguagem mais inclusiva, de forma a todos poderem interagir e terem um melhor entendimento do assunto”, afirma o organizador.

Os interessados podem se inscrever-se através deste formulário.

