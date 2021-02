No meio da tempestade gelada, Ted Cruz foi para o calor do México — e a Internet não perdoa

Enquanto milhões de eleitores do Texas se debatem com uma crise histórica de temperaturas geladas, o senador Ted Cruz foi de férias para o calor do México com a família. Já é um meme .

Ted Cruz deixou o Texas durante uma crise histórica de temperaturas geladas, cortes de energia generalizados e água não potável, para ir de férias com a família para Cancún, no México — e os eleitores do estado norte-americano não querem deixar o senador republicano esquecer-se disso. Pelo menos, os que têm os meios necessários para carregar o telemóvel e manterem-se quentes o suficiente para publicar memes e enviar emails a pedir explicações ao gabinete do senador.

Wanting to be a good dad I may have somewhat overpacked pic.twitter.com/8fYWPmGykS — Patrick Radden Keefe (@praddenkeefe) February 18, 2021

Uma fotografia de Cruz no aeroporto tem sido manipulada e adicionada a vários cenários, incluindo em Marte, onde pousou na quinta-feira o robô Perseverance. Numa declaração, divulgada 12 horas após ter sido visto a embarcar no voo para o México, o senador diz ter saído do Texas para acompanhar as duas filhas, de 10 e 12 anos, e tentar ser “um bom pai”. Depois de dizer que o plano era regressar no dia seguinte, Cruz admitiu que iria passar o fim-de-semana com a família, escreve o New York Times. “Obviamente foi um erro”, disse numa conferência de imprensa improvisada, depois de voltar ao Texas no dia seguinte. À porta de casa, um grupo de manifestantes exigiu a demissão do representante conservador.

The first photos transmitted from Perseverance on Mars. Unbelievable. pic.twitter.com/Taa10NCvyh — Heather Bucha Whaley (@HeatherWhaley) February 18, 2021

Nice shot, #PerseveranceRover



Looks like it's not just Matt Damon stuck up there. pic.twitter.com/laAg6tbwfA — William Linde (@WELinde) February 18, 2021

A clássica previsão dos Simpsons também não escapou aos memes, que relembram o episódio em que o presidente da câmara Quimby diz ter cancelado umas férias nas Bahamas devido a uma epidemia provocada por um vírus semelhante ao da gripe.

Ted Cruz making a video statement later today pic.twitter.com/65xZcUG5bz — Declan Cashin (@Tweet_Dec) February 18, 2021

Apesar das brincadeiras online, o senador tem sido alvo de duras críticas de cidadãos que se dizem “abandonados”, mas também por ter deixado o cão da família, Snowflake, fechado em casa. Em mensagens divulgadas pelo New York Times, Heidi Cruz, casada com o senador, descreveu a casa onde moram como estando “gelada”. À New York Magazine, um segurança, ​que tirou a fotografia do cão de pequeno porte a espreitar pela porta, disse que a família programou cuidados, antes de sair.