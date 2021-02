Direito à indignação

Num país em que facilmente se apreciam os medíocres, e dificilmente se elevam “os grandes” pelos seus méritos, deve a sociedade portuguesa reflectir sobre opiniões como a da jornalista Ana Sá Lopes sobre Marcelino da Mata, onde faz a elegia da condenação de uma figura que tanto fez ao serviço de Portugal e das suas Forças Armadas. A história deste rectângulo é rica de figuras ilustres e abnegadas. Não devemos levar para a bruma do esquecimento o que deve ser sempre lembrado.

É fácil hoje acusar o tenente-coronel de crimes. A sua voz já não se ouvirá, para ser advogado em causa própria. Marcelino da Mata escolheu servir Portugal como militar pelas suas convicções, tal como milhares de jovens portugueses. Também ele foi subjugado pelo peso do regime. Resta perguntar se os guerrilheiros do PAIGC não fizeram atrocidades e crimes de guerra, na selva longínqua e dura, desse então território de bandeira portuguesa.

Carlos Miranda Henriques, Lisboa

Vamos aos factos

Marcelino da Mata morreu e o seu passado militar reportado à longa e mortífera guerra colonial, longe de ser consensual, veio à baila. Alguns ou muitos concidadãos deste rincão que ainda se chama Portugal, apelidaram-no de criminoso de guerra, e recriminaram quem oficialmente esteve nas suas exéquias. Se o acima militar é considerado criminoso de guerra, então as centenas de milhares de militares milicianos e do quadro que estiveram no mesmo conflito também são criminosos de guerra? E quem são, afinal, os “heróis do mar, nobre povo, nação valente e imortal”? Serão, então, os refractários, os desertores e todos aqueles que acham que quem andou na guerra do ultramar é/foi criminoso de guerra?

José Amaral, Vila Nova de Gaia

Marcelino da Mata

Sobre a controversa figura de Marcelino da Mata (M.M.), o historiador Fernando Rosas afirmou que traiu a causa da independência do seu país. Afirmação absurda, pois enquanto cidadão português M.M. escolheu entrar para as Forças Armadas e aí fez carreira. Pena que tanta gente tenha falado de M.M. sem compreensão da envolvente da sua vida; nem o Presidente da República parece tê-la compreendido.

A M.M. sucedeu que, enquanto jovem, teve de encarar o cruzamento de dois caminhos que devem ter tornado difícil a sua escolha sobre qual seguir. Foi vítima da inverdade da política colonial do Estado Novo, Estado que se serviu dele visando interesses políticos inconfessados; foi vítima, também, do facto de ter nascido africano guineense, o que não pode ter deixado de o afectar aquando da escolha que o separou do seu povo de origem - o dilema por que passaram muitos ex-colonizados. Os interesses a que antes me referi levaram a que os poderes de Estado fizessem dele o que entenderam necessário e exigissem dele o comportamento adequado a esses mesmos interesses.

De M.M. pode dizer-se que foi o Homem e a sua circunstância. A melhor homenagem que lhe poderia ser prestada era a de ser compreendido na dimensão trágica dessa circunstância, apenas isso, sem que fosse envolvido em quaisquer polémicas para fins também inconfessados; e deixá-lo repousar em paz lá na parte incerta para que se ausentou.

Elder Fernandes, Lisboa

Ofensas

O artigo de Ana Sá Lopes no PÚBLICO de quarta-feira e a entrevista de Fernando Rosas na TVI ofenderam-me, a mim que já com três filhos nascidos fui mobilizado para comandar uma companhia militar na zona Leste de Angola e talvez a cerca de 800.000 militares que em África e Timor combateram para defender as pessoas e bens dos colonos e naturais dessas colónias, durante a guerra colonial. Uma esquerda, de jornalistas, políticos, comentadores, surgida com o 25 de Abril, muitos deles filhos, netos ou sobrinhos desses militares que cumpriram um dever cívico, parecem culpar-nos a nós, militares, como se tivéssemos tido culpa da guerra colonial e não a ditadura salazarista. Durante a guerra não vi os crimes que apregoam. Desconheço o passado militar de Marcelino da Mata e de Vasco Lourenço nas matas da Guiné, mas o facto de Marcelo e de chefes militares e outras forças terem estado no funeral de Marcelino e exaltarem as suas qualidades militares parece ser uma forma “envergonhada” dessas altas personalidades políticas reconhecerem o valor, pundonor e abnegação desse 800.000 militares que as “esquerdas” envergonhadas ou extremistas não deixam reconhecer. Comparar-nos aos exércitos nazis, que invadiram o mundo, parece gozo jornalístico.

Duarte Dias da Silva, Lisboa