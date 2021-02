O político mais ardiloso de Washington escorregou no gelo do Texas

Para alguém que se orgulha de ser o político mais intransigente dos EUA e odiado pela elite de Washington, Ted Cruz cometeu um erro de principiante que pode estragar-lhe o sonho da Casa Branca e acelerar o regresso do Partido Democrata ao poder no Texas.

A viagem do senador republicano Ted Cruz para a soalheira Cancun, na quarta-feira, quando milhões de texanos tremiam de frio nas suas casas sem aquecimento e sem água, começou por ser uma espécie de reality show nas redes sociais.

A polémica começou com a partilha de uma fotografia no Twitter, na noite de quarta-feira, onde se via um homem muito parecido com o senador do Texas a arrastar uma mala de viagem no Aeroporto Intercontinental George Bush, em Houston.

Ao lado do homem muito parecido com Cruz, uma mulher muito parecida com Heidi Cruz, e duas crianças muito parecidas com as duas filhas do casal, de dez e 12 anos, também aguardavam a sua vez para embarcarem com destino ao calor do México.

“O senador Cruz vai embarcar para Cancun enquanto milhões de texanos estão sem electricidade”, lia-se numa das primeiras mensagens publicadas no Twitter.

À medida que mais fotografias iam sendo partilhadas por diferentes passageiros – no aeroporto e no interior do avião –, a discussão sobre a identidade do homem que parecia ser o senador do Texas deu lugar a um coro de indignação e protesto.

Cruz, o senador republicano que há dois meses chamou hipócritas aos políticos do Partido Democrata que foram apanhados a violar as regras do confinamento nas suas cidades e estados, estava mesmo a fugir do frio extremo no Texas e a caminho de um hotel de cinco estrelas em Cancun – onde as temperaturas rondavam os 30 graus.

Durante quase 12 horas, entre a noite de quarta-feira e a manhã de quinta-feira, Cruz não deu nenhuma explicação aos texanos.

Era um silêncio estranho para um homem que assentou a sua carreira numa imagem de intransigência contra o “sistema” – e que pagou por isso com o ódio dos seus colegas em vários momentos da luta política na última década.

Em 2013, poucos meses depois de ter sido eleito para o Senado com o apoio do movimento Tea Party, Cruz enfrentou a ira do seu partido ao provocar o encerramento parcial do governo federal, deixando dois milhões de pessoas sem trabalho ou sem salário durante duas semanas.

Os líderes republicanos sabiam que o plano de Cruz para derrubar o Obamacare estava condenado ao fracasso e não queriam gastar balas num duelo que não podiam vencer. No final, foi Cruz quem ganhou: o Partido Republicano seria penalizado nas sondagens por causa do shutdown, mas o nome de Cruz passou a ser sinónimo de resistência contra a elite, numa ala do partido cada vez mais insatisfeita e sedenta de um líder combativo.

Nos anos seguintes, as suas constantes violações das regras de decoro no Senado, e as várias guerras com os líderes republicanos, fizeram dele um herói para milhões de descontentes com o sistema. E só perdeu a hipótese de ser ele o candidato republicano à Casa Branca em 2016 porque, nessa altura, esse espaço estava a ser ocupado com a inesperada entrada em cena de Donald Trump.

Cruz “é o Lúcifer em pessoa”, disse John Boehner, republicano e ex-presidente da Câmara dos Representantes, no início de 2016. “Tenho amigos no Partido Democrata e no Partido Republicano. Dou-me bem com quase toda a gente, mas nunca trabalhei com um filho da mãe mais miserável [do que Cruz].”

No mesmo ano, o senador Lindsey Graham, da Carolina do Sul – também ele do Partido Republicano –, explicou como se podia assassinar Cruz e escapar a uma punição. “Se matasses o Cruz na sala do Senado, e se o julgamento fosse realizado no Senado, ninguém te condenaria”, disse Graham.

É por isso que o escândalo da viagem do senador do Texas a Cancun é o maior teste à sua carreira política.

Depois de anos a combater contra o seu próprio partido em nome da ala anti-sistema – acabando por ser atirado para a sombra de Trump –, Cruz está agora também mais exposto do que nunca aos ataques do Partido Democrata no Texas.

Em 2018, escapou por pouco à humilhação de ser derrotado pelo democrata Beto O’Rourke; a última coisa de que as suas ambições presidenciais precisavam neste momento sensível na política dos EUA, era de uma escapadinha familiar a Cancun no auge de um dos maiores desastres de sempre no Texas.

Mas Cruz ficou ainda pior na fotografia na manhã de quinta-feira, quando emitiu um primeiro comunicado sobre a viagem, em que atribuiu parte da culpa às duas filhas.

“Tal como milhões de texanos, a nossa família ficou sem aquecimento nem electricidade”, disse Cruz. “Com a escola encerrada até domingo, as nossas filhas pediram-nos para fazerem uma viagem com amigos. Quis ser um bom pai e viajei com elas na noite passada, e vou regressar esta tarde.”

Apesar de não o dizer com todas as palavras, as implicações que saltavam das entrelinhas eram óbvias. Quem lesse o comunicado, poderia pensar que Cruz tinha apenas acompanhado a família no voo até Cancun, e que regressaria de imediato para enfrentar o colapso da rede energética do Texas, cujas consequências já provocaram pelo menos 30 mortes no estado.

Foi então que o New York Times divulgou uma troca de mensagens entre a mulher do senador do Texas e um grupo de amigos em Houston. Ao contrário do que Cruz tinha dado a entender no seu primeiro comunicado, a viagem a Cancun foi organizada à última hora para escapar ao frio extremo no Texas, onde as temperaturas negativas bateram recordes em algumas cidades e desceram ainda mais do que em Anchorage, a maior cidade do Alasca.

“A nossa casa está GELADA”, escreveu Heidi Cruz, na quarta-feira, numa troca de mensagens com amigos que serviram também de convite para uma viagem em grupo a Cancun, com pormenores sobre os voos e o preço da diária no hotel.

Depois de as mensagens terem sido reveladas, e de se ter sabido que Cruz só regressou na quinta-feira porque antecipou um voo marcado para sábado, o senador do Texas acabou por admitir que errou. “Em retrospectiva, não o teria feito. Estava a tentar ser um bom pai.”

Mas a escorregadela do político que nunca saía de casa sem um plano estudado ao pormenor pode antecipar uma queda com estrondo na sua corrida para a Casa Branca. Por agora, a viagem a Cancun serviu para unir os dois lados de um país cada vez mais dividido.

“Até um principiante na política devia saber isto”, disse no Twitter Charlie Spiering, o correspondente na Casa Branca do site Breitbart, popular entre a extrema-direita dos EUA. “Foi uma decisão incrivelmente estúpida.”