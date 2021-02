ONU questiona os Emirados sobre a situação da princesa Latifa do Dubai

As Nações Unidas pediram uma prova de vida ao Governo dos Emirados Árabes Unidos, depois da filha do emir do Dubai ter enviados vídeos clandestinos a dizer que o pai a mantém presa sem ver a luz do sol.

O órgão de supervisão dos Direitos Humanos das Nações Unidas disse, nesta sexta-feira, que a ONU pediu mais detalhes aos Emirados Árabes Unidos (EAU) sobre a situação da princesa Latifa do Dubai, assim como uma prova de que ainda está viva.

Na passada terça-feira, a BBC publicou um vídeo no programa Panorama, alegadamente filmado por Latifa, uma das filhas do emir do Dubai, em esta referia que estava retida numa villa, contra a sua vontade.

“Estamos mais preocupados com a situação agora, devido ao vídeo perturbador que apareceu esta semana. Já pedimos esclarecimentos sobre a situação actual da princesa Latifa”, afirmou Liz Throssell, a porta-voz do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, numa conferência online a partir de Genebra.

O Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos (OHCHR) questionou, na quinta-feira, a Missão Permanente dos Emirados Árabes Unidos em Genebra, disse a porta-voz.

“Tendo em conta as preocupações graves em relação à princesa Latifa, exigimos que o governo priorizasse uma resposta rápida… pedimos mesmo uma prova de vida”, acrescentou a porta-voz, dizendo também que a agência iria continuar a seguir a situação de perto.

Nem o Departamento de Comunicação nem o Ministério dos Negócios Estrangeiros dos EAU se mostraram disponíveis para responder de imediato às solicitações da ONU esta sexta-feira.

O Departamento de Comunicação do Dubai questionou o escritório de advogados do emir, no início desta semana, sobre o vídeo publicado, mas este não respondeu ao pedido de comentários.

A princesa Latifa bin Mohammed al-Maktoum despertou a atenção internacional em 2018, depois de um grupo de direitos humanos ter divulgado um vídeo feito pela mesma, no qual contava que tinha tentado fugir do Dubai.

Em Março do ano passado, um juiz do Supremo Tribunal de Londres afirmou ter aceitado como prova, numa batalha legal, uma série de alegações feitas pela esposa anterior do emir, a princesa Haya, entre as quais acusava Mohammed bin Rashid Al Maktoum de ter ordenado o rapto de Latifa. Os advogados do emir negaram as acusações.

“Estou feita refém e esta villa tornou-se uma prisão”, anunciou Latifa, de 35 anos, no vídeo publicado pela BBC na terça-feira.

“Todas as janelas estão seladas, não consigo abrir nenhuma”. A princesa disse que gravava o vídeo na casa de banho, por ser o único sítio onde se podia fechar à chave.

A Reuters não conseguiu verificar nem onde nem quando o vídeo fora gravado.