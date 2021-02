Como a detenção de um rapper reabriu a discussão sobre os limites da liberdade de expressão?

O rapper Pablo Hasél foi detido nesta terça-feira por actos que remontam a 2014 e 2016, quando publicou uma canção critica no YouTube sobre o antigo Rei de Espanha Juan Carlos I e dezenas de mensagens no Twitter. Nessas mensagens acusou as forças de segurança espanholas de tortura e homicídios, fazendo também outras declarações cujos tribunais consideraram como apologia do terrorismo. Neste P24, o advogado Francisco Teixeira da Mota analisa as implicações deste caso.

