Covid-19: República Checa impõe o uso de máscaras com respirador ou dupla máscara em transportes públicos

A República Checa vai impor o uso obrigatório de máscaras de protecção com respirador, ou máscaras duplas, a partir da segunda-feira que vem, devendo estas ser utilizadas em locais com grande concentração de pessoas.

A medida, anunciada pelo ministro da Saúde checo, Jan Blatny, visa tentar controlar a propagação da variante britânica do SARS–CoV-2 no país. Blatny especificou que este tipo de protecção será obrigatório em lugares como lojas ou transportes públicos.

Em conferência de imprensa, Blatný advertiu que já não será possível utilizar máscaras de tecido de fabrico artesanal e, em contrapartida, aconselhou a população a utilizar máscaras FFP2 “porque aderem melhor ao rosto”.

Neste sentido, o ministro da Saúde defendeu o uso de máscaras duplas nos casos em que não seja possível adquirir uma máscara com respirador. “Usar duas soluções igualmente eficazes acaba por ser melhor” disse, lembrando que as máscaras duplas e as de respirador protegem tanto a pessoa que a usa como também o meio envolvente.

Também informou que as máscaras com respiradores estão disponíveis no mercado e que o governo não está a considerar, por agora, regulamentar o seu preço.

A alteração da regulamentação foi anunciada depois de um conselho de ministros em que foi analisada a situação da pandemia no país, que está a piorar devido à propagação da variante britânica do coronavírus.

O ministro anunciou que está em “negociações” com epidemiologistas com vista a impor mais restrições “nos próximos dias”. Na quarta-feira, Blatný não descartara a hipótese de fechar mais regiões no país devido à expansão do vírus, advertindo que a capacidade dos hospitais está a atingir o seu limite.

Também referiu que, “daqui a duas ou três semanas”, a situação em todo o país poderá ser “tão grave” quanto a das regiões Cheb, Sokolov e Trutnov, que estão fechadas devido ao aumento de contágios. Até agora os números divulgados pelas autoridades de saúde da República Checa dão conta de mais de 1,1 milhões de infectados, com quase 19 mil mortos.