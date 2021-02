Covid-19: Biden dá mais de 3000 milhões de euros à COVAX, a UE duplica ajuda para comprar vacinas

Numa reunião virtual do G7, o Presidente dos EUA vai demonstrar o compromisso renovado do seu país com a luta global contra a pandemia, financiando a compra de vacinas para os países mais ponres. A União Europeia vai ao seu encontro.

O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, participa nesta sexta-feira numa reunião virtual do grupo dos sete países mais industrializados do mundo (G7) com a agenda cheia de temas relacionados com as vacinas contra a covid-19: leva a promessa de um investimento de quatro mil milhões de dólares (3310 milhões de euros) na iniciativa COVAX, através da qual a Organização Mundial de Saúde (OMS) e outras organizações pretendem comprar vacinas para imunizar pelo menos 20% da população mundial.