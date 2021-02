Caso do rapper Hasél vai seguir para Estrasburgo, onde Espanha já foi condenada antes

Chegará tarde para impedir que Pablo Hasél (nome artístico de Pablo Rivadulla Duró) cumpra a pena de prisão que iniciou na terça-feira, mas o Tribunal Europeu de Direitos Humanos de Estrasburgo vai pronunciar-se sobre o caso. Tendo em conta as normas e a jurisprudência, há poucas dúvidas de que a decisão passará por sancionar Espanha por ter condenado o rapper catalão de crimes por causa de letras de canções e declarações escritas no Twitter, com insultos à Coroa, apologia do terrorismo e insultos às instituições do Estado.