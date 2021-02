Biden aos europeus: “América está de volta” para restabelecer a confiança entre os aliados

O episódio era demasiado simbólico para que os anfitriões da sessão especial da Conferência de Segurança de Munique o deixassem escapar. Há dois anos, na sua qualidade de “mero cidadão”, Joe Biden esteve em Munique para participar na conferência e resolveu terminar sua intervenção com uma frase que foi recebida com um misto de esperança e de cepticismo, para além de muitos aplausos. “We will be back. Believe me, we will be back.” Ontem, o anfitrião da conferência, o embaixador Wolfgang Ischinger, agradeceu-lhe por ter cumprido a sua promessa.