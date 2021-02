Nova zona industrial de Viana do Castelo poderá criar 1000 novos postos de trabalho

“Há investimentos de âmbito local e internacional” que se querem fixar em Viana do Castelo, mas que não terão por onde crescer, por agora: as zonas industriais do município não têm mais espaço para albergar esses empreendimentos. A solução? Criar uma nova. Luís Nobre, vereador da autarquia responsável pelo pelouro do Planeamento e Gestão Urbanística, apresentou, esta sexta-feira, o projecto para a nova zona industrial de Alvarães Norte.

Ao todo, o município perspectiva investir nove milhões de euros naquele espaço. Para aquisição imediata de 25 hectares de terrenos seguirão quatro milhões de euros; já o custo de construção de infra-estruturas será de cinco milhões. Serão edificados nove lotes, que ocuparão 14 hectares. O espaço irá incluir 1,4 quilómetros de arruamentos e 2,8 de passeios. Quanto ao estacionamento, haverá lugar para 162 veículos pesados e 753 ligeiros. O local contará ainda com quase 24 mil metros quadrados de espaços verdes.

A nova zona industrial não aparece “por acaso”: é abraçada por alguns dos principais acessos viários do município, sendo delimitada pela estrada nacional 13 e pela A28. “Mais a nascente”, aquele local beneficiará ainda da nova ligação do Vale do Neiva à auto-estrada. Da estrada nacional também se chega ao “novo acesso ao Porto Mar” — a proximidade à infra-estrutura marítima “é determinante nesta situação”, salientou o vereador. Luís Nobre lembrou ainda “o interface rodoviário de Darque, que pode potenciar” a mobilidade naquela zona.

A construção da zona industrial de Alvarães Norte também ajudará à coesão e conectividade entre diferentes áreas do género presentes no município: próxima está “a primeira fase de Alvarães”, mas também a “zona industrial de São Romão [Neiva]” que conta com duas fases e que se encontra “em crescimento”. Para além dessa zona, existem ainda os parques industriais da Praia Norte, da Meadela e de Lanheses.

Luís Nobre referiu que, “depois do concurso público”, o município estará em condições de “ainda este ano” iniciar a instalação da nova zona industrial. Essa celeridade é justificada pelo “número de solicitações” e de intenções de investimento “muito significativo” que a autarquia já terá recebido de empresas que procuram albergar-se naquele parque que, prevê, “será um sucesso”. Para já, revelou o vereador, estará garantida a presença de “três grandes investimentos”.

Com a nova zona industrial de Alvarães Norte, na freguesia com o mesmo nome, espera-se que sejam criados “1000 novos postos de trabalho” em vários sectores, como o automóvel, a produção de meios de transporte suaves, novas tecnologias ou logística. O vereador da Câmara Municipal de Viana do Castelo frisou que a “criação de novas oportunidades” procura fixar vianenses, sobretudo os jovens, através “da diversidade e emprego qualificado”. “Atrair jovens de fora do concelho” que queiram “fixar a sua residência” em Viana do Castelo também é um dos objectivos.

Em oito anos, notou Luís Nobre, o município investiu “20 milhões na captação de apoios” para a indústria. No total, o concelho estabeleceu 72 contratos a nível “local, nacional e internacional”, que se traduziram em “330 milhões de euros”. Para o vereador, esses “números são importantes”, mas há outro que importa destacar: foram “garantidos 5500 postos de trabalho directos” nesse período.