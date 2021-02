Harry e Meghan cortam os últimos laços com a família real britânica

O príncipe Harry e Meghan Markle terão cortado os últimos laços que ainda os uniam à família real britânica, depois de terem informado a rainha Isabel II de que não regressarão como membros activos da monarquia, informou o Palácio de Buckingham, esta sexta-feira, citado pela Reuters. O anúncio surge dias depois de ser conhecida a transmissão de uma entrevista do casal à apresentadora norte-americana Oprah, prevista para 7 de Março.

Nos últimos dois anos, não tem havido forma de contornar a popularidade do casal: sempre que há uma notícia a envolvê-lo, tudo o resto sai ofuscado, como terá acontecido com o casamento de Eugenie, dia em que os duques anunciaram a primeira gravidez, roubando à filha mais nova do príncipe André o protagonismo que se deseja a uma noiva.

Agora, voltou a acontecer. O nascimento do primogénito de Eugenie, a 9 de Fevereiro, passou para segundo plano (já nem sequer há muita gente curiosa sobre o nome do petiz) depois de Harry e Meghan terem revelado que Archie será em breve um irmão mais velho – até os pés descalços do filho mais novo de Carlos, na fotografia que o casal divulgou, foram mote para exaustivos textos nos tablóides britânicos. E nem mesmo a notícia da hospitalização do príncipe Filipe, de 99 anos, resistiu muito tempo nas manchetes quando foi confrontada com o anúncio de uma entrevista que o casal deu em exclusivo à estrela da TV americana Oprah Winfrey, com quem tem uma relação de amizade.

Comprometidos com a causa real

Segundo a nota de imprensa da CBS, “Winfrey falará com Meghan, a duquesa de Sussex, numa ampla entrevista, cobrindo tudo, desde a entrada na vida como realeza, o casamento, a maternidade, o trabalho filantrópico até à forma como está a lidar com a vida sob uma intensa pressão pública”. “Mais tarde, o príncipe Harry juntar-se-á às duas” para falarem sobre a “mudança para os Estados Unidos” e sobre “os sonhos futuros”.

De imediato, a rainha terá accionado os seus assessores para criar um gabinete de crise para lidar com o que se prepara para ser revelado, a 7 de Março, no horário nobre da CBS. E, como “castigo”, o Palácio fez saber que as nomeações militares honorárias (algo que ferirá particularmente Harry, que cumpriu duas missões no Afeganistão) e os patrocínios reais dos dois terão de ser devolvidos à monarca.

Neste contexto, o Palácio de Buckingham informa que “o duque e a duquesa de Sussex confirmaram a sua majestade a rainha que não regressarão como membros activos da família real”. Na declaração, transcrita pela BBC, lê-se que “a rainha escreveu confirmando que ao afastar-se do trabalho da família real, não é possível continuar com as responsabilidades e deveres que vêm com uma vida de serviço público”.

No entanto, um porta-voz da dupla fez saber que Harry e Meghan se mantêm comprometidos com a causa real: “Como evidenciado pelo seu trabalho no ano passado, o duque e a duquesa de Sussex continuam empenhados no seu dever e serviço ao Reino Unido e ao redor do mundo, e ofereceram o seu apoio contínuo às organizações que têm representado independentemente do papel oficial”.

Fantasmas do passado

Quem também estará preocupado com a entrevista do casal a Oprah é o príncipe William, segundo na linha de sucessão ao trono. Segundo disse uma fonte ao Page Six, a notícia despertou memórias menos boas em William referentes à polémica entrevista que a princesa Diana deu à CBS, em 1995, na qual confirmou que “havia três” pessoas no seu casamento, identificando Camila Parker Bowles como amante do príncipe Carlos. Dez anos depois, Carlos casaria com Camila, tornando-a duquesa da Cornualha. Um casamento no qual a rainha não marcou presença.

O desassossego de William e da restante família não pode ser visto como um exagero se se tiver em conta o resultado de várias entrevistas a diversos elementos da monarquia britânica ao longo dos anos. Além da referida à princesa Diana, houve ainda uma entrevista a Carlos, em que este confessou a sua infidelidade, e, mais recentemente, o príncipe André acabou por meter os pés pelas mãos ao defender a sua amizade com Jeffrey Epstein, o milionário envolvido num escândalo de tráfico sexual, que entretanto se suicidou no cárcere, o que conduziu à sua retirada dos deveres reais.