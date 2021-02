Enteada de Kamala Harris desfila na Semana da Moda de Nova Iorque

Depois de ter feito furor com um casaco da marca Miu Miu na cerimónia de tomada de posse do presidente dos EUA, Ella Emhoff é a modelo do momento.

Na tomada de posse do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, a enteada da vice-presidente Kamala Harris, Ella Emhoff fez questão de frisar que um casaco é a peça-chave para qualquer look. Ainda para mais quando esse casaco tem os ombros adornados de jóias, um colarinho branco e foi desenhado pela Miu Miu.

O estilo e a presença de Ella durante a cerimónia do mês passado não passaram despercebidos ao presidente da IMG Models, Ivan Bart. Empresa com quem Ella viria a assinar um contrato pouco tempo depois. “Não tem a ver com a forma, o tamanho ou género. A Ella comunica este momento no tempo”, justifica Bart ao The New York Times. “Ela exala um ar atrevido e alegre.”

A jovem de 21 anos, que é filha do marido de Kamala Harris, Doug Emhoff, fez a sua primeira aparição como modelo na quinta-feira, ao lado da filha de Paul Walker, Meadow Walker, enquanto caminhava pelo Museu de Arte Parrish de Nova Iorque. “Definitivamente dormi pouco na noite anterior”, admitiu a jovem durante uma conversa com os designers Jack McCollough e Lazaro Hernandez. “Quer dizer, estou a desfilar pela primeira vez, estou num ambiente profissional pela primeira vez. Foi a minha primeira experiência épica com o mundo da moda”, justificou.

Ella pisou a passerelle com três looks da Proenza Schouler. Todos bastante diferentes do famoso casaco. Na primeira vez, a modelo surgiu com um modelo monocromático. O fato cinzento, a carteira preta e os chinelos de lã creme tornaram-se meros complementos, já que a peça em destaque foram os óculos com aros de metal, a sua nova imagem de marca.

Na segunda aparição, a enteada da vice-presidente combinou uma camisola de gola alta amarela tie-dye, com umas calças e casaco preto de couro. O terceiro modelo incluía um blazer e umas calças pretas de lã.

Enteada de Kamala e filha de Bushwick

Bushwick, uma zona da cidade de Brooklyn, em Nova Iorque, famosa pela tendência de tricot e tatuagens combina na perfeição com o estilo de Ella. Um estilo irreverente, divertido e arrojado, que tem conquistado cada vez mais pessoas ao ponto de a modelo se ter tornado um ícone de estilo para muitas jovens. Mas será que o tricot é a tendência este ano? Para o mundo da moda não, mas para Ella sim.

Para além de modelo, a enteada da vice-presidente frequenta o curso de design de moda na Parsons School of Design, em Nova Iorque. Um sonho, de acordo com a CNN, que tinha desde criança.

Na conta de Instagram da jovem são visíveis algumas das suas criações, entre as quais se destaca o uniforme de estampado patchwork e, principalmente, várias peças em tricot como calças, vestidos e gorros. O objectivo de Emhoff é sorteá-las e doar os lucros a duas instituições de apoio a mulheres transexuais negras, a The Gworls e o Projecto Okra. “Quero ver toda a gente a usar as minhas calças coloridas ou os meus vestidos”, revelou durante a Semana da Moda de Nova Iorque.

Texto editado por Bárbara Wong