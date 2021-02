Beyoncé abre os cordões da sua fundação para ajudar texanos à mercê da tempestade

Os residentes do estado norte-americano do Texas, assim como pessoas nos estados afectados pelas tempestades dos últimos dias, podem candidatar-se a receber um fundo de até mil dólares.

A fundação da cantora Beyoncé BeyGood e a Adidas estão a trabalhar com a organização humanitária Bread of Life para garantir uma linha de apoio de emergência às vítimas da frente de frio que deixou milhões no Texas sem acesso a electricidade ou mesmo a água.

Para poder usufruir de um fundo de até mil dólares (824,10 euros), os residentes do estado do Texas ou de outras zonas afectadas (os estados do Alabama, Oregon, Oklahoma, Kansas, Kentucky e Mississípi também declararam estado de emergência devido à onda de frio) deverão preencher online o Formulário de Pedido de Assistência em Caso de Catástrofe.

“Enviamos as nossas orações às pessoas afectadas pela tempestade de Inverno”, lê-se numa publicação da conta oficial da BeyGood no Twitter, a partir da qual se pode aceder à linha de apoio. No sentido inverso, também é possível doar para que a Bread of Life consiga prestar mais assistência aos necessitados.

Visit @BreadoflifeH for more information on assistance.

A tempestade dos últimos dias deixou milhões de habitantes do Texas sem electricidade e aquecimento durante vários dias. Segundo o The Washington Post, pelo menos 47 pessoas pereceram desde domingo, tendo o Texas registado 30 destes óbitos e havendo, entre as vítimas, uma criança de 11 anos, que não terá resistido ao frio que se abateu sobre a caravana onde residia.

Ao fim de uma semana, a maioria dos texanos tem novamente electricidade, no entanto, o abastecimento de água ainda não foi reposto, já que o frio danificou com gravidade a rede. Além disso, é previsível que as baixas temperaturas se mantenham ao longo do fim-de-semana: o governador do Texas, Greg Abbott, avisou, na quinta-feira, os residentes do seu estado para se prepararem para mais uns dias de temperaturas negativas, segundo o New York Times.