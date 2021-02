Oceanário lança visitas virtuais ao “outro lado” da vida de tubarões, lontras e pinguins

Com as novas visitas aos “bastidores”, é possível assistir à alimentação de tubarões, raias, lontras e pinguins e conversar com os aquaristas que, diariamente, cuidam dos animais do Oceanário de Lisboa.

O Oceanário de Lisboa está de portas fechadas ao público, devido às restrições impostas pela pandemia, mas, lá dentro, as rotinas diárias que dão vida ao aquário gigante do Parque das Nações continuam – e as despesas com a alimentação dos animais, com a manutenção de habitats e salários dos cuidadores também.

Daí que o Oceanário tenha decidido lançar uma “iniciativa de apoio” para “manter activa a missão” do espaço, anuncia, revelando “os segredos dos bastidores” e o “lado desconhecido da vida dos tubarões, lontras e pinguins” em visitas virtuais realizadas em directo com biólogos e aquaristas.

O projecto “é inédito” e dá “a conhecer rotinas desconhecidas” e “'o outro lado’ [do Oceanário] que suscita tanta curiosidade, mas que em contexto normal está inacessível aos olhos do público”. Os bilhetes custam 20 euros e dão entrada num de quatro mundos distintos, com visita virtual em directo e conversa com um aquarista do Oceanário, durante cerca de 45 minutos (em dias, horários e línguas diferentes, anunciadas no site).

Foto Pedro Pina/Oceanário de Lisboa

É possível “mergulhar” no aquário central para assistir à alimentação das raias e dos tubarões; subir ao habitat do Antárctico com “vídeos exclusivos das áreas técnicas” e assistir à alimentação dos pinguins-de-Magalhães; ou ir até ao habitat do Pacífico para ver a alimentação e treino das lontras-marinhas, conhecer a sua origem e mais informações sobre esta espécie ameaçada. A quarta visita virtual leva-nos às Florestas Submersas, “maior aquarium do mundo”, e permite “ver como foi construída esta exposição e saber como é possível fundir a arte e a natureza num aquário”.

“O Oceanário continua a entregar-se diariamente ao cuidado e bem-estar dos animais e à procura de fazer melhor e diferente, pela educação e conservação do Oceano”, afirmam em comunicado. “Abrem-se agora janelas para que seja possível apoiar o Oceanário nesta missão, mas também para que todos possam visitar virtualmente a partir das suas casas, até que seja possível reabrir e receber os visitantes em segurança.”

As visitas virtuais decorrem em directo através da aplicação Microsoft Teams. Após a compra, serão enviadas por e-mail as credenciais de acesso à sessão online, para o dia e hora seleccionados, não sendo possível pedir “reembolso, troca ou reagendamento”. O programa, acrescenta o site, “poderá sofrer atraso de alguns minutos, devido a pequeno grau de imprevisibilidade de algumas rotinas dos animais”. Quem preferir, pode fazer simplesmente um donativo no site do Oceanário de Lisboa.