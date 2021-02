Este ano a lampreia come-se em casa

Há quem as entregue já amanhadas e prontas a cozinhar, restaurantes que servem em take-away e até carrinhas que todos os dias circulam entre Monção e Lisboa para que o divino ciclóstomo não falte aos apreciadores. Em arroz, à bordalesa, grelhada ou assada no forno? João Guterres explica como preparar e servir a lampreia do rio Minho.

Ele próprio se descreve como um irrequieto coleccionador de aromas e sabores, mas João Guterres é sobretudo um incansável cuidador dos saberes e tradição gastronómica, que defende e divulga. “Receitas com história que devemos preservar. Do ancestral receituário dos conventos e mosteiros, aos quartéis, casas senhoriais e gente das aldeias”, como explica no prefácio de Peixes do Rio Minho – Receitas com história, o livro recentemente editado com a colaboração de investigadores das universidades do Porto e de Aveiro.

Essencial também nestes tempos em que os restaurantes estão de portas fechadas e os amantes não podem perder aquela que é provavelmente a época mais palpitante do calendário gastronómico. Um exaustivo capítulo dedicado à lampreia, onde, a par da sua história e significado, explica também todos os segredos e truques para as amanhar e cozinhar. Ou seja, já ninguém se pode queixar da falta dos restaurantes para celebrar e saborear esta época sempre tão aguardada e especial.

E este, apesar dos contratempos, parece ser até um ano particularmente propício. “Está boa e ovada. Tem a vantagem de desovar de forma mais sossegada, o que vai fazer também com que nos próximos anos haja mais lampreia”, vaticina João Guterres. Outra vantagem são os preços mais moderados, consequência da baixa na procura, que está também a fazer com que o meixão e o sável estejam igualmente mais acessíveis.

A par dos restaurantes que a estão a cozinhar para take-away ou entregas em casa um pouco por todo o país, também os pescadores do Alto Minho estão a organizar-se para entregas de lampreia. Nuns casos já amanhadas, com todos os temperos e pronta a cozinhar, mas também vivas, para servirem os restaurantes ou aqueles que as preferem amanhar e preparar a gosto.

Há carrinhas carregadas de lampreia que todos os dias viajam entre as margens do rio Minho e Lisboa, mas as entregas também chegam até ao Algarve e outras paragens. Depende das encomendas.

“De preferência viva, fêmea e com ovas”, aconselha Guterres aos mais perfeccionistas, explicando que as ovas tanto podem reforçar a consistência e sabor do refogado, como ser retiradas. Neste caso, a opção é entre um refogado (na mesma calda), para servir em tostas de pão frito em azeite, grelhadas ou fritas em azeite para servir com salada de agriões ou tomate.

Quanto às receitas e modos de reparação, o livro descreve com pormenor o arroz de lampreia ou estufada à moda de Valença, empadinhas de lampreia, assada no forno, assada na brasa, fumada de Valença, e até uma sopa de lampreia.

A preferência do autor vai para a versão assada no forno com batatinhas, uma receita que no Alto Minho “está a criar mais adeptos e muito fácil de executar”. Uma forma de preparação muito conhecida, “que esteve adormecida, mas que há uns bons dez anos saiu à luz e voltou a ser utilizada”, descreve.

Depois de amanhada, coloca-se numa assadeira, rega-se com um copo de Vinho Verde branco e ladeia-se com batata torneadas. “Temperar com sal e pimenta, noz-moscada e cravinho (contidos), um dente de alho e meia cebola cortados em pequenos gomos. Salpicar com salsa picada e um fio de azeite curto, já que a lampreia vai soltar a sua gordura natural, suficiente para que a assadura seja perfeita”, como se explica no livro.

O arroz de cabidela e a receita à bordalesa, cuja base de preparação é idêntica, continuam a ser as de maior procura e as que oferecem os restaurantes. No caso do take-away ou das entregas em casa, alguns optam apenas pelo estufado à bordalesa, uma vez que o arroz deve ser sempre servido caldoso, o que não é compatível com as demoras da viagem.

No caso do take-away montado pelos restaurantes de Penacova com a Câmara Municipal e a Confraria da Lampreia para funcionar até ao final de Fevereiro, as doses de lampreia do Mondego são entregues pré-confeccionadas acompanhadas de um saco com as respectivas doses de arroz e as instruções para completar o cozinhado. E até doçaria regional e um folheto com a história local da tradição da lampreia.

Este ano come-se em casa, mas a lampreia não pode faltar nunca aos seus fiéis e devotos apreciadores.

Estufada à moda de Valença ou à bordalesa? Nos mais de 40 anos que leva à descoberta de arquivos, documentos e conversas com gente das aldeias, João Guterres explica “o porquê e o senão da lampreia à bordalesa”, concluindo que pouco ou nada tem a ver com a receita original de Bordéus. A receita francesa “é cozinhada com pedaços de alho francês e cogumelos que, com pão tostado, lhe servem de guarnição”. Outra diferença está no vinho, os encorpados de Bordéus no caso francês, enquanto a receita minhota não dispensa o Verde tinto de Vinhão, com intensidade frutada e acidez que amaciam as carnes e dão sabor próprio ao cozinhado. “A nossa bordalesa não passa de um estufado onde a quantidade de cebola substitui a de alho francês”, pelo que prefere chamar-lhe “lampreia estufada à moda de Valença, Monção, Melgaço ou outro qualquer lugar onde lhe chamem à bordalesa sem o ser”. Com a mesma base de preparação, o arroz e a lampreia estufada diferem basicamente na utilização de vinagre e cozedura do arroz, que recomenda seja sempre carolino e servido com calda abundante. Preparação Depois de amanhada a lampreia, corta-se em postas regulares e aproveita-se o sangue emulsionado com um pouco de Vinho Verde, que se guarda numa tigela. Põem-se as postas a marinar com vinho verde Vinhão, com dois dentes de alho, dois alhos-porros, e salsa, tudo bem picado, uma folha de louro quebrada, pimenta, cravo-da-Índia e noz-moscada e uma pitada de sal (pequena, já que boa parte do vinho são minerais). Fica de um dia para o outro, ou um mínimo de oito horas. No tacho faz-se um refogado de cebola e azeite não muito puxado, juntam-se as postas de lampreia e deixa-se refogar uns 10 minutos em lume médio. Junta-se depois escorrido o resto da marinada, que deve continuar a refogar durante mais dez minutos. Acrescenta-se então o vinho da marinada aumentando um pouco a potência do fogo e quando ferver juntam-se duas conchas de caldo de carne. Verifica-se se a lampreia está cozida e retira-se, deixando o restante reduzir em fogo brando até que fique bem apurado. Retira-se e tritura-se até obter uma solução cremosa e abundante. É nesta altura que adicionamos o sangue, e deixamos ferver durante uns minutos em lume muito brando. Junta-se a lampreia e serve-se com fatias de pão ou de broa fritas em azeite e arroz carolino feito no forno.

Das latas para os emigrantes ao take-away obrigatório Muito antes dos condicionalismos que a pandemia impõe, já os minhotos tinham inventado forma de fazer chegar a lampreia aos ausentes para que, mesmo longe, a temporada não pudesse deixar de ser cumprida. Era em latas de cinco litros que em meados do século passado as faziam chegar ao Brasil, Angola ou Moçambique, normalmente aproveitando as embalagens metálicas em que eram então comercializados os chouriços em azeite. Cuidadosamente preservadas, eram cheias com lampreia estufada – que origina a nossa receita à bordalesa – que o latoeiro selava com soldadura de chumbo. Uma vez fechadas, ferviam em banho-maria para conservar em vácuo e assim aguentarem aquela espécie de take-away de longa distância. Com o actual fecho dos restaurantes em todo o país, são várias as fórmulas encontradas para fazer chegar a lampreia aos seus apreciadores. Ainda vivas, amanhadas e prontas a cozinhar ou já no ponto de ir para a mesa, eis a sugestão de algumas soluções para que não perca a temporada.