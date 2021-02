Castas Antigas Branco 2018: um branco extraordinário, com estilo e nariz de tinto

Pela estrutura, complexidade e expressão de tanino, o estilo é de um vinho tinto. Ainda por cima, com forte carga gustativa, peso e volume de boca. No entanto, é um branco. De talha, feito de acordo com a técnica ancestral a que já recorriam os romanos, mas com decisivos contributos do conhecimento moderno, que o convertem num vinho sedutor e muito gastronómico. Verdadeiramente extraordinário.