Salta a rolha nos espumantes

Categoria quase desconhecida ainda há pouco tempo, os espumantes de Vinho Verde têm tido um crescimento explosivo nos últimos anos. Principalmente os brancos, sobretudo de alvarinho, e cada vez com maior qualidade e consistência. E nem é de admirar, já que pelas suas características naturais, que combinam frescura, boa acidez e grau moderado, os Vinhos Verdes preenchem desde sempre os parâmetros ideais para a criação dos grandes espumantes.

A verdade, no entanto, é que nem sempre foi assim e esta é uma realidade bem recente, com a categoria a ser regulamentada apenas já na viragem do século, com a alteração dos estatutos da região, em 1999. No reinado do minifúndio, onde todos tinham sempre um palmo de vinha, era quase uma desonra não ter um vinho próprio. Pelo menos umas dezenas de litros de branco, precocemente engarrafados à espera da segunda fermentação com os primeiros calores de Primavera.

As rolhas convenientemente amarradas com fio norte, para conter os ímpetos do gás, em regra até espicaçado com a adição de um grão de cereal ou uns pozinhos de açúcar no engarrafamento. Nunca foi um espumante – talvez os pét-nat que hoje estão na moda – mas as rolhas lá estouravam com as festas de Verão, soltando bolhas e espuma para prazer e orgulho de cada família.

A profissionalização do sector, novas adegas, modernas e apetrechadas, e conhecimento técnico, acabaram com o estilo caseiro e os Vinhos Verdes são hoje uma vigorosa montra de qualidade, consistência e diversidade, potenciadas pelas castas e características sempre diferenciadoras da região.

Uma regra a que não fogem os espumantes, com uma produção que nos últimos anos chegou já a ultrapassar as 350 mil garrafas. Um negócio que cresce por toda a região, de Baião a Monção e Melgaço, do Tâmega ao Ave, Cávado e Lima.

Com grande diversidade, mas sobretudo com um a expressão de qualidade e consistência que é generalizada, tal como ficou clara e inequivocamente comprovado na prova que fizemos na Comissão dos Vinhos Verdes. No total de 53 espumantes, provados às cegas, de que destacamos aqui os mais bem pontuados. Entre brancos e rosados e ainda o único tinto submetido a apreciação.

15 Espumantes de Vinho Verde Super Reserva Bruto 2014

Quinta de Santa Cristina Já com notas de evolução. Está no ponto óptimo de consumo. Boca rica, fresca e intensa, leves notas tostadas e de frutos secos. O tempo faz mesmo muito bem a este arinto. Rebouça Reserva Bruto Alvarinho 2016

Luís Euclides Fernandes Rodrigues​ Bolha finíssima, mousse cremosa e notas de fruta, cítrica e madura, em excelente conjugação. Final elegante, saboroso e prolongado, com delicadas notas amargas. Muito bom. Cortinha Velha Reserva Bruto Alvarinho 2017

Soc. Agrícola Cortinha Velha​ Cor palha brilhante, bolha fina e muito persistente. Elegante e equilibrado e textura macia numa prova de grande suavidade. Sabor frutado e notas amargas finais, tudo muito equilibrado e envolvido. Top! Messala Alvarinho Bruto 2018

Soc. Agrícola Casa Pinheiro Cor palha, mousse cremosa, fresco intenso e mineral. A acidez envolve a fruta madura, para proporcionar um saboroso prolongamento final, sempre muito fresco e equilibrado. Casa de Vilacetinho Bruto Avesso

Soc. Agrícola Casa de Vilacetinho​ Sem indicação de ano, já em tons dourados brilhantes, destaca logo bolha média, intensa e persistente, e mousse cremosa. Alguns sinais de evolução que não escondem ainda o sabor frutado e final intenso e prolongado. Adega de Ponte da Barca Loureiro Bruto 2019

Adega Cooperativa Ponte da Barca Todo juventude e vigor. Maçãs frescas e aroma cítrico que se envolve com mousse crocante em saboroso equilíbrio e persistência. Um espumante vivo, saboroso e equilibrado. Muros Antigos Bruto Alvarelhão 2012

Anselmo Mendes Cor alourada, aroma sedutor, mineral e intenso. Domina a elegância, com bolha fina de intensidade média neste blanc de noirs, num estilo que enriquece a região e merece seguidores. Casa de Oleiros Bruto Branco 2018

Manuel Nunes Costa Camizão​ Boca envolvente, suave, com grande equilíbrio entre acidez madura, sabor frutado e frescor envolvente. Destaca-se também a elegância, com bolha fina e mousse cremosa. Quinta de Santiago Reserva Bruto Alvarinho 2018

Quinta de Santiago Domina a harmonia, com acidez equilibrada, notas de fruta madura e saboroso prolongamento final. A bolha fina e persistente e mousse crocante compõem o véu de harmonia Ardina Bruto

Guapos Wine Project Cor palha, mousse cremosa, bolha fina e acidez directa. Um espumante intenso e fresco, que apresenta notas de ameixa verde e final prolongado. Casa Senhorial Reguengo Tinto 2019

Casa Senhorial Reguengo Cor púrpura intensa, bolha fina de média intensidade, aroma intenso e doce a frutos vermelhos e silvestres. Um banho de fruta, que na boca se torna quase elegante, com equilíbrio e frescura, num estilo muito bem desenhado. Miogo Extra Bruto Super Reserva 2017

Manuel Costa Carvalho Lima Bolha fina, boa mousse e ataque ácido que vai depois desvendando o sabor intenso e frutado, com interessantes amargos finais a revelar aptidão gastronómica. Prolongamento final médio. Quinta da Lixa Bruto Rosé

Quinta da Lixa Cor muito aberta, bolha persistente e fina. Aroma elegante, boca intensa dominada pela frescura ácida, final seco. Via Latina Seco Rosé

União das Adegas Cooperativas da Região dos Vinhos Verdes Cor ao estilo provençal, bolha fina de média persistência. Boca intensa, com expressão floral, num estilo que destaca a leve doçura com que termina. Um vinho bem feito. Adega de Ponte de Lima Seco Rosé 2018

Adega Cooperativa de Ponte de Lima Cor da moda, levemente rosado, mousse cremosa, bolha fina e contido nos aromas. Boca intensa, com mais acidez do que fruta, e final pontuado pela expressão de doçura.

Este artigo foi publicado no n.º 1 da revista Singular. Download disponível aqui.