Compras com cartão caíram 21% nas primeiras quatro semanas de confinamento

De 18 de Janeiro a 14 de Fevereiro de 2021, período de confinamento generalizado (com o encerramento das escolas), o valor das compras com cartão registou uma redução homóloga média de 21%, revelou esta sexta-feira o Banco de Portugal (BdP).

A queda do segundo período de confinamento geral ficou abaixo dos 37% verificados nas primeiras quatro semanas de confinamento de 2020 (entre 16 de Março e 12 de Abril). “Os dados sugerem que as medidas de confinamento adoptadas no início de 2021 estão a ter um impacto menos significativo no valor das compras efectuadas com cartão do que as adoptadas entre Março e Junho do ano passado”, conclui o supervisor do sector bancário.

Os levantamentos de numerário tiveram uma evolução muito semelhante, embora com um impacto mais expressivo: a redução média do valor dos levantamentos de 28% em 2021 compara com uma diminuição de 41% em 2020.

Isolando o mês de Janeiro, o valor das operações com cartão de pagamento diminuíram 10%, relativamente ao mesmo mês de 2020.

Os sectores de actividade mais afectados foram a restauração, a Administração Pública e o alojamento, com reduções de 57,9%, 60% e 77,5% no valor das compras com cartão, respectivamente. O sector do comércio a retalho, que em Janeiro de 2019 registou uma contracção de 7%, viu no corrente ano o valor das compras em supermercados/hipermercados crescer 12,9% e as compras em estabelecimentos de produtos alimentares, bebidas e tabaco subir 48,5%.

A queda de Janeiro (-10%) representou um agravamento face a Dezembro de 2020, em que a redução homóloga tinha sido de 1%, e justifica-se pelo reforço das medidas de confinamento, com o encerramento das escolas.