Está a circular mensagem de sms fraudulenta com aviso de encomenda retida na alfândega

A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) vai emitir um alerta de segurança a avisar os cidadãos de que está a circular uma mensagem de te​​lemóvel fraudulenta na qual se refere que há uma suposta encomenda retida num centro aduaneiro. A mensagem é falsa, pelo que o link incluído no texto deve ser ignorado.

A mensagem de sms (de short message service) tem estado a circular durante o dia desta sexta-feira. Segundo casos verificados pelo PÚBLICO, a mensagem tem no remetente o nome “SMSInfo” e refere, sem acentuação nem cê cedilhado, o seguinte: “A sua entrega esta retida no nosso centro aduaneiro. Por favor resolva a falta de pagamento das taxas de importacao aqui: [link]”.

Embora a mensagem não refira que é enviada em nome da AT, a linguagem usada procura fazer crer que assim é. Contactado pelo PÚBLICO, o Ministério das Finanças disse que a Autoridade Tributária e Aduaneira se prepara para emitir um aviso no Portal das Finanças e nas suas redes sociais, confirmando que a mensagem por sms em causa não é da autoria AT.

A mensagem aparenta ser uma tentativa de phishing, uma técnica em que os atacantes informáticos procuram que o destinatário da mensagem aceda ao link indicado, com o objectivo de a vítima fornecer dados pessoais nessa página.

Ainda em Novembro, a AT emitiu um aviso de segurança ​​​​ao dar conta de que alguns contribuintes tinham recebido emails “supostamente provenientes do endereço info@portaldasfinancas.pt” nas quais também era pedido que carregassem num link que remetia a uma página maliciosa.

Num folheto sobre segurança informática publicado no Portal das Finanças, a AT recomenda que os contribuintes apaguem as mensagens de email “de origem desconhecida ou de conteúdo duvidoso” e que, em caso de dúvida, não respondam, não cliquem em links, nem descarreguem ou abram ficheiros. As credenciais de acesso ao Portal das Finanças também não devem ser divulgadas ou fornecidas.