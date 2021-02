Bitcoin atinge máximo histórico perto de 52.900 dólares

Investimento da Tesla e decisão da Mastercard e do banco BNY Mellon de aceitarem a utilização de criptomoedas está na origem das recentes valorizações.

A criptomoeda Bitcoin cotou-se esta sexta-feira a quase 52.900 dólares, um novo máximo histórico e o terceiro desta semana.

Segundo a agência noticiosa espanhola Efe, com base em dados da Bloomberg, ao início da manhã, a Bitcoin cotou-se a 52.884 dólares (43.586 euros), ainda que posteriormente tenha recuado e agora se esteja a cotar a cerca de 52.600 dólares.

A Bitcoin ultrapassou a marca de 49 mil dólares (cerca de 40.366 euros) a 14 de Fevereiro, depois do anúncio da decisão do fabricante norte-americano de veículos eléctricos Tesla de investir 1500 milhões de dólares (1235 milhões de euros) nesta criptomoeda.

A tendência de subida acentuou-se depois da empresa de meios de pagamento Mastercard e do banco BNY Mellon terem anunciado, dias depois, que irão permitir a utilização de criptomoedas nos seus serviços. Depois disso, a Bitcoin ultrapassou os 50 mil dólares na terça-feira (41.200 euros) e 52 mil dólares (42.850 euros) na quarta-feira.

A Ether, a segunda criptomoeda mais utilizada, atingiu na quinta-feira um novo máximo, de 1949 dólares (1605 euros), e agora está em cerca de 1940 dólares (1598 euros).

Apesar das recentes valorizações, não há unanimidade no mercado sobre as criptomoedas: vários banqueiros centrais, como Andrew Bailey no Reino Unido, excluíram a ideia de considerar a bitcoin como uma moeda por direito próprio, ou mesmo como “ouro digital” a ser utilizado para preservar a riqueza.