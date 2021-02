Banco Montepio com prejuízos de mais de 80 milhões de euros em 2020

O Banco Montepio fechou o último exercício com prejuízos de 80,7 milhões de euros, contra lucros de 21,7 milhões de euros em 2019, “influenciados pelo impacto desfavorável induzido pela pandemia do covid-19 materializada, principalmente, no reforço da imparidade para riscos de crédito (77,5 milhões de euros), bem como pelos custos não recorrentes relacionados com o plano de ajustamento em curso (35,1 milhões de euros), anunciou esta sexta-feira a instituição.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) o banco diz que “o objectivo global traçado no plano de ajustamento para a optimização da rede de balcões em 2020 foi alcançado, tendo encerrado 37 balcões, na rede de retalho”. E que “em resultado do programa de rescisões por mútuo acordo e reformas antecipadas, a que acrescem as reformas por limite de idade, o número de colaboradores reduziu-se em 241”.

E destaca a inversão da tendência decrescente do crédito a clientes (bruto) observada na última década. Em 2020, o valor ascendia a 12.357 milhões de euros, um aumento de 336 milhões de euros.

No final de exercício, o activo total do Banco Montepio ascendeu a 17.941 milhões de euros comparando favoravelmente com o valor de 17.740 milhões de euros em 31 de Dezembro de 2019.

“O crescimento da carteira de crédito foi concretizado em simultâneo com a melhoria dos indicadores da qualidade do crédito e, que beneficiaram de uma rigorosa disciplina de tomada de risco de crédito, bem como das medidas que foram aprovadas e adoptadas nas áreas de acompanhamento e de recuperação de crédito”, refere o banco, destacando que desse trabalho, “a qualidade da carteira de crédito, avaliada pela proporção dos activos não produtivos (na sigla inglesa, NPE - non performing exposures) sobre o total do crédito, registou uma evolução favorável tendo o rácio NPE passado de 12,2% em 31 de Dezembro de 2019 para 10,4% no final de 2020”.

A cobertura dos activos não produtivos por imparidades “registou uma melhoria ao passar de 52,1% em 31 de Dezembro de 2019 para 60,4% no final de 2020”.

No final do ano, o banco tinha concedido 38 mil moratórias, no montante de 3,2 mil milhões de euros.