Acções da Semapa sobem mais de 21% superando o valor da OPA

As acções da Semapa registaram esta sexta-feira uma forte valorização em bolsa, após o anúncio preliminar de oferta pública de aquisição (OPA), lançada pela família Queiroz Pereira. As acções subiram 21,26%, no arranque da sessão, para 11,52 euros, acima da contrapartida da oferta.

A Sodim SGPS, controlada pela família Queiroz Pereira, divulgou esta quinta-feira o anúncio preliminar de OPA, “geral e voluntária” sobre o capital da Semapa, dia em que as acções da Semapa encerraram a negociação recuar 2,26%, para 9,5 euros.

A Semapa – Sociedade de Investimento e Gestão SGPS, cotada na bolsa de Lisboa desde 1995, tem actividade na indústria da pasta e papel (através da Navigator), no cimento (através da Secil) e ambiente (através da Etsa). As acções da Navigator estão também a subir, mas menos, cerca de 6%.

Actualmente, 72,69% do capital e 73,97% dos direitos de voto da Semapa são detidos pela Sodim e pela sua participada Cimo (71,9% do capital e 73,16% dos direitos de voto), e também pela Sociedade Agrícola da Quinta da Vialonga e pelas três filhas do falecido empresário Pedro Queiroz Pereira, que controlam a holding familiar.

O Bestinver é o segundo maior accionista, com 5,05% dos direitos de voto, e o Norges Bank detém outros 2,13%. Nas mãos de outros accionistas estão dispersos os restantes 18,85%.

É precisamente sobre esse montante que a gestão da Sodim, no anúncio preliminar, refere que o preço que tenciona oferecer representa “um prémio de 20%”. E representa ainda “um prémio de 37,2% ao preço médio ponderado” das acções da Semapa nos últimos seis meses na Euronext Lisboa.

“É condição de sucesso” da oferta agora dada a conhecer (que terá ainda ser registada na CMVM e pela reguladora validada), que a Sodim “passe a deter” fruto da OPA, “um mínimo de 90% dos direitos de voto” da Semapa. Caso os obtenha, a Sodim tenciona lançar uma oferta potestativa sobre o restante capital cotado que não detiver. E “ponderará se irá proceder a uma aquisição das acções da sociedade visada que permaneçam na titularidade de outros accionistas”. O resultado, caso seja bem sucedida, será a inevitável retirada da Semapa da negociação em bolsa.

Semapa e Sodim, recorde-se, estiveram no centro do conflito entre Pedro Queiroz e de Ricardo Salgado, cujas consequências contribuíram para a queda do GES e do BES. E foram alvo do acordo de divisão accionista dentro da família Queiroz Pereira, finalizado no final de 2013.