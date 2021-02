Portugal perde na Finlândia e complica Euro 2022

Golo no último minuto apura selecção nórdica para a fase final do torneio e deverá atirar a equipa lusa para o play-off .

A selecção portuguesa de futebol feminino perdeu, esta sexta-feira, por 1-0, na Finlândia, frente à grande rival da equipa nacional, complicando a qualificação para a fase final do Campeonato da Europa de 2022, em Inglaterra. A Finlândia garantiu o primeiro lugar do grupo E, com 19 pontos, e o consequente apuramento directo.

Depois do empate (1-1) registado em Novembro de 2019, em Famalicão, a Finlândia voltou a marcar no último minuto (de novo por Linda Sällström) e a baralhar as contas de Portugal, que a um jogo do fim da caminhada para a fase final, vê esfumar-se a possibilidade de qualificação directa ou como melhor segunda classificada.

Isto porque, mesmo que chegue aos 19 pontos no último jogo, na terça-feira, em Larnaca, frente à Escócia, está em desvantagem face às congéneres que já terminaram esta fase - em bom rigor, para integrar o grupo dos três melhores segundos, tinha de alcançar uma vitória por uma margem de nove golos, pelo menos.

A derrota de Helsínquia, no Bolt Arena, deverá, por isso, obrigar a selecção de Portugal qualificar-se pela via do play-off para poder repetir a presença num Europeu, depois da estreia em 2016.

Na Finlândia, com temperaturas na ordem dos seis graus negativos, a selecção portuguesa teve o encontro com a formação nórdica sob controlo, tendo apenas vivido, à entrada dos 25 minutos finais, alguns momentos de apuro, com a guardiã Patrícia Morais a evitar o golo das finlandesas em duas ocasiões.

De resto, a partida não foi fértil em situações de perigo junto das balizas, verificando-se para o lado de Portugal um par de ocasiões que poderiam ter dado a qualificação automática para a fase final do Campeonato da Europa.

A má notícia surgiu no último minuto da compensação, com Linda Sällström a marcar aos 90+3’, num remate espontâneo apontado ao poste mais distante, a selar o apuramento da Finlândia.