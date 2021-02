Deve ter sido a primeira vez nos últimos meses que não perguntaram a Rúben Amorim se era desta que ia assumir a candidatura ao título. Antes, perguntaram-lhe se já estava a pensar na visita do Sporting ao Dragão para defrontar o FC Porto e o treinador dos “leões” aplicou o seu habitual lema do “jogo a jogo”. Falta muito (uma semana) para esse jogo. O que importa é o Portimonense.

“O jogo do FC Porto não existe para nós. Primeiro temos o Portimonense. Vencendo este jogo já estamos a jogar o próximo. A melhor forma de ir para o próximo jogo é ganhar o anterior. A principal vantagem que temos é dependermos de nós”, declarou Amorim na conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Portimonense, marcado para este sábado em Alvalade.

Uma das provas de que Amorim ainda não está a pensar no embate com o segundo classificado é que não irá fazer qualquer gestão dos jogadores que estão à beira de completar uma série de cinco cartões amarelos e em risco de não defrontar o FC Porto: “Não vamos fazer gestão, porque este é o jogo mais complicado. Todos os jogos valem três pontos. Pensamos no FC Porto depois.”

Invicto na liderança à entrada para a 20.ª jornada, o Sporting terá pela frente um Portimonense que está numa boa fase e Rúben Amorim está consciente do perigo que vem do Algarve: “Vive um bom momento, tal como vivia o Paços de Ferreira. Vai ser um jogo muito difícil. Treinámos e preparámos bem este jogo. O Portimonense pode roubar pontos ao Sporting.”

Amorim falou ainda de Sebastian Coates como um líder que superou as expectativas do próprio treinador: “Há um pouco de Coates em todos, é um líder para nós todos. Estou feliz por ele, merecia, faz o trabalho dele, jogar e algo mais que isso, transmite confiança. É inteligente nessa liderança, é muito mais jogador do que eu pensava, mesmo esta época. Espero que fique muito tempo, penso que será capitão por muitos anos.”