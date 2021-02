Cancelada edição 2020-21 da Taça de Portugal de hóquei em patins

A Taça de Portugal de hóquei em patins de 2020-21 foi cancelada, tal como tinha sido na época passada, devido à pandemia provocada pelo novo coronavírus. O anúncio foi feito pela Federação Portuguesa de Patinagem (FPP), que mantém a intenção de levar até ao fim os campeonatos nacionais.

Depois de ter arrancado em Novembro de 2020, a prova, conquistada pela última vez pela Oliveirense, estava agora nos 16 avos-de-final, ainda com o líder do campeonato Óquei de Barcelos, FC Porto, Benfica e Sporting em competição.

Por disputar estavam três eliminatórias até à final four, que já tinha sido reagendada para 24 e 25 de Abril, ficando agora sem efeito em função da prioridade dada à conclusão dos vários campeonatos.

Em comunicado, a FPP anunciou a decisão unânime da direcção de anular a edição 2020-21 da Taça de Portugal, sob proposta da comissão técnica de hóquei em patins.

Entre os motivos apontados constam “as sucessivas alterações e adiamento de datas das diversas provas e campeonatos nacionais”, a presença nesta fase de 19 equipas dos escalões secundários (15 da segunda divisão e quatro da terceira), que estão “sem condições de treinar e sem previsão de retoma”, devido ao confinamento decretado em Janeiro, necessitando de “pelo menos duas semanas de treinos antes do regresso à competição”.

“A prioridade da FPP é terminar os campeonatos nacionais de todas as divisões, cumprindo os regulamentos em vigor para a época 2020-21, e também possibilitar a participação das seis equipas portuguesas a jogarem as competições europeias”, lê-se no comunicado.