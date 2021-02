Da vertigem ao desencanto, o teatro escrito à boca de cena

Logo nas primeiras linhas de Pequeno Areal Junto ao Mar, com Cravos Parece-me!, a peça inaugural do Teatro da Garagem, somos atirados para um cenário que há-de persistir nas peças que Carlos J. Pessoa vem escrevendo e encenando para a companhia há 30 anos. Estamos em Tróia, diante de um mar que promete a chegada de guerreiros gregos, mas que afinal podem ser turistas (também gregos); diante de uma falésia onde se dialoga com os deuses, mas deuses que se debatem com dores nos joanetes e se preocupam em poderem passar uma imagem de seres antipáticos. Estamos em Tróia, não em Troia. Daqui os olhos não alcançam Esparta, mas conseguem ver, em dias de pouco nevoeiro, Setúbal. Não há deusas chamadas Helena, de transcendente beleza, mas sim uma deusa que gostava de se chamar Cláudia e que, a braços com uma missão urgente, se apressa a ir arranjar o cabelo. E em vez da Vitória de Samotrácia, representação da deusa Nice, temos a prima Vitória, setubalense dos sete costados.