Sexta, na TV: Marretas, Blue Bloods, um Eléctrico electrónico e Damon num zoo

CINEMA

Comprámos Um Zoo!

Hollywood, 14h35

Um filme de Cameron Crowe, baseado numa história verídica. De luto pela mulher e empenhado em não se deixar abater pela amargura, Benjamin (Matt Damon) demite-se do emprego como jornalista, vende tudo o que tem e compra um jardim zoológico à beira da falência. Ali, vai conseguir não só ensinar aos filhos como superar a perda e lutar pelos sonhos, como reencontrar a serenidade do amor numa mulher (Scarlett Johansson) que, tal como ele, acredita nos “20 segundos de coragem” fundamentais para que algo de transformador aconteça.

Jogo da Alta-Roda

TVCine Action, 18h15

Molly Bloom gere um importante jogo de póquer com apostas altas, em que participa um grupo altamente exclusivo de celebridades de Hollywood, do mundo do desporto, dos negócios e até da máfia russa. Quase dez anos depois, é apanhada pelo FBI e tenta defender-se. Dirigido por Aaron Sorkin (que escreveu Uma Questão de Honra, A Rede Social e a série Os Homens do Presidente), na sua estreia como realizador, este biopic é interpretado por Jessica Chastain, Idris Elba, Kevin Costner e Michael Cera.

Don Jon

AMC, 22h10

Uma comédia escrita, realizada e protagonizada por Joseph Gordon-Levitt, sobre o sexo, o amor e as suas várias formas de banalização. Jon é uma espécie de versão moderna de Don Juan. Mas nenhum encontro se compara ao êxtase que obtém solitariamente ao computador, a ver pornografia. Insatisfeito com o vazio que isso lhe causa, e com alguma pressão dos pais, que mal podem esperar por se tornarem avós, acaba por concluir que chegou o momento de encontrar um modo de conciliar o sexo com amor. É então que conhece duas mulheres (Scarlett Johansson e Julianne Moore) que o vão ensinar a ver a vida de outra maneira.

Wild Rose - Rosa Selvagem

RTP2, 22h53

Uma comédia dramática de Tom Harper acerca de uma mulher dividida entre cuidar responsavelmente dos filhos ou lutar para se tornar a cantora country que sempre sonhou ser. Jessie Buckley (nomeada para o BAFTA), Julie Walters, Adam Mitchell e Daisy Littlefield ocupam os papéis principais.

SÉRIE

Blue Bloods

Fox Crime, 22h50

Estreia da 11.ª temporada da série em que Tom Selleck, Donnie Wahlberg, Bridget Moynahan, Will Esters e Len Cariou dão vida aos Reagan, uma família ligada pela profissão: trabalham todos para polícia de Nova Iorque. Os novos episódios incluem o regresso de Whoopi Goldberg como actriz convidada.

DOCUMENTÁRIOS

Os Quartéis de Hitler

Discovery, 21h

Estreia de uma viagem em dez episódios, entre a Alemanha e a Polónia, pelos abrigos militares que serviram de esconderijo ao Führer e foram cenário de acções e decisões determinantes para o desenrolar da II Guerra Mundial – incluindo o bunker de Berlim, que integrava um complexo subterrâneo e que foi o local onde se suicidou. A série tem como anfitrião o historiador polaco Łukasz Kazek e assenta em testemunhos, imagens de arquivo e reconstituições dramatizadas.

El Trabajo o a Quien le Pertenece el Mundo

TVCine Edition, 22h

O ciclo dedicado ao DocLisboa – em antena às sextas, até dia 26 – prossegue com este filme da espanhola Elisa Cepedal sobre a luta de uma comunidade mineira face ao declínio da indústria em que trabalha.

MÚSICA

Eléctrico

RTP1, 00h37

Confronto electrónico ao vivo entre Moullinex (Luís Clara Gomes) e Rodrigo Leão. O primeiro, que se prepara para lançar o álbum Requiem For Empathy, argumenta com música de dança; o segundo, com as composições do recente O Método.

ENTRETENIMENTO

Os Marretas

Disney+, streaming

O espectáculo de variedades dos famosos fantoches de Jim Henson chega integralmente à plataforma. Além das primeiras três temporadas, ficam disponíveis, pela primeira num serviço de streaming, a quarta e a quinta. Os Marretas originais estiveram no ar entre 1976 e 1981, com a sua mistura de sketches, números musicais e celebridades convidadas.