Vulcão Etna entra em erupção duas vezes em menos de 48 horas

Erupção do vulcão obrigou ao encerramento temporário do Aeroporto de Catânia, na Sicília.

O vulcão Etna – um dos mais activos do mundo – entrou em erupção duas vezes em menos de 48 horas, referiu em comunicado a Agência Espacial Europeia (ESA), que divulgou esta sexta-feira uma imagem recolhida pelo satélite Sentinela 2 do programa Copérnico da Comissão Europeia e ESA. O Etna, em Itália, é o vulcão activo mais alto da Europa e tem frequentemente erupções.

A primeira e poderosa erupção desta semana aconteceu na terça-feira e fez com que grandes fluxos de lava descessem para leste e viajassem cerca de quatro quilómetros. Já a segunda erupção, na quinta-feira, fez com que a lava percorresse cerca de 1,3 quilómetros pelos flancos sul do vulcão. A lava disparada para o céu atingiu mesmo alturas de cerca de 700 metros.

A cinza das erupções acabou por cobrir a cidade de Catânia, na Sicília, e as autoridades têm monitorizado os desenvolvimentos nas localidades vizinhas, incluindo Linguaglossa, Fornazzo e Milo. A erupção do vulcão também obrigou ao encerramento temporário do Aeroporto de Catânia, o que acontece frequentemente quando o vulcão está activo.

“O vulcão também esteve em actividade durante esta manhã, de 19 de Fevereiro, com a lava continuamente a descer de Sul para Leste”, refere o site Volcano Discovery, que publica frequentemente alertas sobre a actividade sísmica, citado em comunicado.