Bacias hidrográficas do mundo quase todas afectadas pela acção humana

As bacias hidrográficas de água doce do planeta já sofreram quase todas a acção humana e mais de metade foram fortemente afectadas, indica um estudo divulgado esta quinta-feira. A investigação, de uma equipa de investigadores de França e da China e publicada na revista Science, avaliou até que ponto a biodiversidade mudou devido à actividade humana nos últimos 200 anos em 2456 bacias hidrográficas do mundo.

Os investigadores usaram um índice para medir as mudanças numa determinada área com base em seis indicadores de biodiversidade, e atribuíram uma pontuação de zero a 12, sendo que quanto mais alta a pontuação maiores os impactos humanos (seis indica já uma alteração substancial da biodiversidade). Os resultados mostram que 53% das bacias hidrográficas do mundo sofreram alterações acentuadas na biodiversidade, particularmente nas regiões temperadas.

As bacias hidrográficas menos afectadas eram na maioria de pequenas dimensões, ocupando apenas 13,4% da superfície total da bacia hidrográfica mundial. Situam-se especialmente na região afro-tropical e na Austrália e suportam 3876 espécies, apenas 21,7% da fauna piscícola mundial.

Os investigadores notam que a conservação da diversidade de peixes de água doce apenas nos rios menos afectados pela actividade humana fica abaixo dos objectivos de protecção de espécies que as organizações ambientais defendem (30%). E dizem que é preciso proteger também as regiões mais afectadas. No estudo salienta-se ainda que embora os rios e os lagos cubram menos de 1% da superfície do planeta suportam uma componente substancial da biodiversidade da Terra, incluindo um quarto dos vertebrados.

Os sistemas de água doce apoiam também o funcionamento e a estabilidade de variados ecossistemas, incluindo os que contribuem para o bem-estar humano. A sobrepesca, a introdução de espécies não nativas, a poluição, as construções nos rios e as alterações climáticas são algumas das acções que afectam directamente a biodiversidade da água doce e ameaçam os sistemas fluviais.