As novas imagens (a cores e alta resolução) de Marte captadas pelo Perseverance

Depois de uma aterragem histórica em Marte, o robô Perseverance enviou, esta sexta-feira, dia 19 de Fevereiro, imagens inéditas, a cores e de alta resolução, do planeta vermelho para a Terra.

Uma das novidades que acompanha o robô foi uma câmara que captura em perspectiva, permitindo acompanhar o Perseverance durante a sua exploração. "Esta foto é de uma câmara no meu jetpack que me fotografou no ar, pouco antes de minhas rodas pousarem", escreveu a equipa coordenadora do robô na conta do Twitter do Perseverance, esta sexta-feira. "O momento que minha equipa sonhou durante anos, agora é uma realidade. Ousem coisas poderosas".

Agora com imagens a cores, a equipa do Perseverance tem uma nova perspectiva do que é Marte. "Um horizonte aberto, com tanto para explorar. Mal posso esperar para começar", escreveram também na conta do Twitter do robô.

"A equipa está maravilhada de entusiasmo e alegria por ter pousado com sucesso outro robô na superfície de Marte", disse Adam Steltzner, o engenheiro chefe do Perseverance, depois de o robô ter aterrado. "Quando fazemos estes investimentos, nós fazemo-los pela humanidade", disse.

