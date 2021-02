Menor pressão da covid-19 permite aos hospitais retomar consultas e cirurgias adiadas

À medida que os internamentos de doentes com covid-19 começam a diminuir e a pressão nos serviços de urgência também desce, alguns hospitais de norte a sul começaram já a retomar ou a programar a retoma das cirurgias adiadas e da actividade assistencial.

É o caso Hospital do Santa Maria, em Lisboa, o maior hospital do país, que retomou esta semana as cirurgias a doentes prioritários. Ao PÚBLICO um porta-voz do Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte (CHULN, que integra o Hospital de Santa Maria) explica que foi iniciada “já esta semana a regressão do seu plano de contingência covid no que se refere ao internamento em enfermaria, em virtude do decréscimo sustentável das necessidades de internamento”.

“Há cerca de dez dias o CHULN ultrapassou os 400 doentes internados. Esta semana, a redução de necessidades permitiu reduzir cerca de 50 camas de ‘internamento covid’, reactivando-as na vertente ‘internamento não-covid’ médico e cirúrgico. Na próxima semana, se esta tendência se mantiver, podemos reconverter mais 50”, adianta o centro hospitalar.

A mesma fonte refere que “a actividade cirúrgica retomou esta semana a cirurgia prioritária, esperando-se que daqui a alguns dias se reactive a cirurgia do ambulatório, cujos recursos ainda estão temporariamente afectos a outras áreas assistenciais”. O objectivo é que “o impacto ao nível da acessibilidade aos cuidados cirúrgicos, decorrente da mobilização de estruturas e meios humanos para reforçar o ‘plano assistencial covid’, seja mínimo”. O CHULN espera ainda que “a curto prazo” existam condições para retomar a actividade cirúrgica em blocos de hospitais privados pelos seus cirurgiões, enquanto não possam desenvolver essa actividade no centro hospitalar.

Porém, o CHULN admite que, “ao nível dos cuidados intensivos, as necessidades ainda se mantêm a níveis muito elevados (96%), pelos que as nove unidades de cuidados intensivos em funcionamento, das quais cinco ocupam blocos operatórios, recobros e enfermarias, se irão manter durante mais algum tempo”.

Libertar espaços e profissionais

Também o Centro Hospitalar Universitário de São João (CHUSJ), no Porto, tem “restabelecido a actividade para ‘doentes não-covid-19’ (nas áreas clínicas e cirúrgicas), sendo certo que a consulta externa, o hospital de dia e a cirurgia de ambulatório mantiveram uma actividade próxima da expectável, de forma a não penalizar os doentes”, refere o porta-voz do hospital ao PÚBLICO.

A mesma fonte explica que, “ao contrário da primeira vaga, há um ano, em que a actividade foi toda suspensa”, nestas segundas e terceiras vagas da pandemia o São João foi capaz “de assegurar uma resposta robusta e competente aos ‘doentes não-covid-19’, que sempre foram uma preocupação do hospital”. “Esta aprendizagem e um planeamento adequado permitiram que durante o Verão de 2020 nos preparássemos de forma adequada, garantindo desta forma cuidados de saúde aos doentes, de acordo com a gravidade das patologias, procurando, com antecipação e organização, estar sempre um passo à frente da pandemia”, concluiu fonte do CHUSJ, que conta actualmente com 62 doentes com covid-19 internados, 42 dos quais em cuidados intensivos.

No Hospital de Braga também se está a “libertar espaços e profissionais para recuperar consultas e a actividade cirúrgica convencional”, sendo este agora o “principal foco”, segundo admitiu à agência Lusa o presidente do conselho de administração do hospital, João Porfírio Oliveira. O Hospital de Braga tem actualmente 75 doentes com covid-19 internados (43 em enfermaria e 32 nos cuidados intensivos), um número que fica “bem longe” dos 190 doentes que se encontravam hospitalizados há três semanas e que permite planear a recuperação das consultas e cirurgias.

O Centro Hospitalar do Oeste, que integra os hospitais de Caldas da Rainha, Torres Vedras e Peniche, estima retomar em Março as consultas e cirurgias não programadas, tendo já começado a reduzir as enfermarias destinadas a doentes com covid-19 face a uma diminuição da procura da urgência. À Lusa Elsa Baião, administradora do CHO, admitiu que “ainda há um grande número de profissionais afectos às ‘áreas covid’” nos hospitais de Torres Vedras e Caldas da Rainha.

Desde o dia 10 de Fevereiro que o Centro Hospitalar do Oeste regista uma diminuição dos internamentos de doentes com covid-19, assim como uma menor procura da urgência. “Já desactivámos 13 ‘camas covid’ e estamos a fazer uma avaliação dia a dia para ir desmantelando outras, mas temos de ser cautelosos, porque ainda existe instabilidade”, afirmou Elsa Baião.

As ordens de Janeiro

No início de Janeiro, no mesmo dia em que Portugal ultrapassou pela primeira vez os 10 mil casos diários, a ministra da Saúde, Marta Temido, pediu aos hospitais de Lisboa e Vale do Tejo que suspendessem a actividade assistencial programada não urgente para dar resposta à escalada de casos e internamentos por covid-19. Marta Temido dizia ainda que todos os hospitais deviam, “de imediato, escalar os planos de contingência para o nível máximo”.

Uma semana depois, a mesma ordem foi dada a todos os hospitais do Serviço Nacional de Saúde (SNS). Deviam passar para o nível máximo dos planos de contingência de cuidados intensivos e adiar mesmo as cirurgias prioritárias, incluindo as oncológicas, desde que o cancelamento “não colocasse o utente em risco de vida ou grave prejuízo”. O principal objectivo destas medidas, explicava Marta Temido, era reforçar os cuidados aos doentes em estado crítico, numa altura em que os internamentos em unidades de cuidados intensivos se aproximavam das seis centenas e se previa um aumento destes números nas semanas seguintes.

Desde então, o número de doentes a precisar de internamento tem vindo a diminuir. Portugal tinha, segundo os últimos dados da Direcção-Geral da Saúde referentes a esta terça-feira, o número mais baixo de doentes hospitalizados por covid-19 desde 12 de Janeiro, há 36 dias. Nesse dia, existiam 4043 pessoas internadas, e nesta terça-feira há 4137 (menos 345 do que no dia anterior). O número de doentes a precisar de cuidados intensivos está a descer há cinco dias consecutivos: há agora menos 33 pessoas nestas unidades, num total de 719. Com Lusa