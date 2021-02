Dorminski e mulher julgados por apropriação de 2810 euros do Fantasporto

Mário Dorminski, a mulher Beatriz Pacheco Pereira e uma irmã desta vão ser julgados por peculato, após terem sido acusados pelo Ministério Público e pronunciados por uma juíza de instrução. Em causa está o facto do casal alegadamente se ter apropriado de 2810 euros referentes a bilhetes livre-trânsito do Festival Internacional de Cinema do Porto – Fantasporto entre Novembro de 2011 e Dezembro de 2012. O julgamento está previsto para o início de Abril no Tribunal de S. João Novo, no Porto.