Covid-19. Portugal regista mais 1944 casos confirmados e 105 mortes

Estão 3819 pessoas hospitalizadas (menos 318 do que no dia anterior), das quais 688 nos cuidados intensivos dos hospitais do país (menos 31 do que no dia anterior). Há três dias que o número de internamentos desce. É a primeira vez desde 11 de Janeiro — quando estavam 3983 pessoas internadas em simultâneo — que este número cai abaixo da marca dos 4000.