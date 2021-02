Casos de covid-19: Portugal passa do pior da Europa a oitavo

Portugal é o oitavo país com maior taxa de incidência de covid-19 na União Europeia, deixando de surgir em primeiro lugar na tabela do Centro Europeu de Controlo de Doenças (ECDC, na sigla em inglês), como aconteceu nas duas semanas anteriores.

Portugal registou, nos últimos 14 dias, uma incidência de 589 casos de covid-19 por 100 mil habitantes, indica o relatório semanal divulgado esta quinta-feira pelo ECDC. Portugal registava, na semana passada, 1212 casos por 100 mil residentes.

A média europeia ronda as 305 infecções por 100 mil habitantes.

Portugal é imediatamente seguido neste indicador por Espanha, que foi o nono país com maior taxa de incidência a 14 dias: 556 casos por 100 mil habitantes.

No topo da lista está o Montenegro, com 1167 casos por cada 100 mil habitantes. A República Checa, com 968 infecções por 100 mil residentes, ocupa a segunda posição desta lista, seguida por São Marino (847) e o Mónaco (819). A fechar o top 5 da taxa de incidência a 14 dias está Andorra: o principado registou quase 789 casos por 100 mil habitantes.

Segundo o mapa de cores criado pelo ECDC, com excepção da região Norte e do Algarve, Portugal Continental é pintado de vermelho escuro – o grau de risco mais elevado.

Confinamento “é a única explicação”, diz Carmo Gomes

Para o epidemiologista Manuel Carmo Gomes, a justificação para a redução da incidência a 14 dias para metade deve-se principalmente às medidas de confinamento impostas pelo Governo, recentemente endurecidas com o encerramento das escolas.

“Não vejo outra explicação. Nós tomámos medidas muito restritas de confinamento a partir do dia 22 [de Janeiro], o Conselho de Ministros foi a 21. A única explicação que vejo para um decréscimo tão grande – mais rápido do que na primeira vaga – foi o facto de as medidas de confinamento serem mais sérias e as pessoas, paralelamente, terem interiorizado as medidas de protecção”, explica o epidemiologista ao PÚBLICO.

Não é “coincidência”, reforça. “Uma das principais componentes do R(t) [índice de transmissibilidade do vírus] é o número de contactos que as pessoas têm por unidade de tempo. O que faz o confinamento é reduzir os contactos por unidade de tempo, é esse o objectivo. Isso reflecte-se no R(t) e na propagação de doença. Há uma associação muito forte entre confinamento e redução drástica do número de casos, percebendo até o mecanismo pelo qual isso ocorre. Não é só uma associação por acaso.”

Questionado sobre o número de casos que considera “confortável” para o sistema de saúde, Carmo Gomes aponta para “menos de 1500 por dia” durante um período prolongado, deixando claro que este não é um valor a partir do qual o país pode desconfinar. Antes de se falar disso, diz o especialista, ainda será preciso reduzir substancialmente a pressão nos hospitais: o país conta 3819 pessoas internadas e 688 em unidades de cuidados intensivos.