PSD: Montenegro, Rangel e Pinto Luz à espera de Passos Coelho

Com o aproximar do fim da legislatura, as próximas eleições directas no PSD, daqui a menos de um ano, prometem ser disputadas: Miguel Pinto Luz, Paulo Rangel, Luís Montenegro estão a caminho da grelha de partida onde o actual líder também terá condições para se posicionar depois das autárquicas. Mas há uma incógnita no partido que pode condicionar os opositores de Rui Rio. É a decisão de Pedro Passos Coelho sobre o seu regresso ao partido para discutir a liderança. Se o ex-primeiro-ministro voltar já no próximo ciclo do PSD – e isso estará a ser ponderado, segundo os mais próximos –, os possíveis candidatos à liderança ficam sem margem para avançar. E o próximo duelo no PSD pode ser entre Rui Rio e Passos Coelho.