PS vai propor ajustes à lei eleitoral que afecta candidaturas de independentes

Ana Catarina Mendes, líder da bancada do PS, deu dois exemplos regras que não fazem sentido: a sigla não poder ser usada nas candidaturas às juntas e as assinaturas recolhidas pelo mesmo movimento não servirem para outra freguesia.

Rui Moreira é um dos autarcas que mais tem protestado contra as mudanças que PS e PSD aprovaram em Julho de 2020 à lei eleitoral, impondo novas regras, e limitações, às candidaturas de independentes. As queixas parecem ter resultado. Na quarta-feira à noite, na Circulatura do Quadrado, a líder parlamentar do PS, reconheceu que “a discussão foi mínima” e acrescentou: “As coisas nem sempre são bem feitas”.

Ana Catarina Mendes deixou elogios à lei aprovada no Verão, mas elencou dois aspectos merecedores de atenção e revelou que o PS apresentará “nos próximos dias” uma proposta de alteração. “Há algumas correcções que me parece que vão no bom sentido, como a impossibilidade de um candidato à câmara não poder ser candidato à Assembleia Municipal. Mas subsistem duas normas que são dificultadoras dessas candidaturas”, admitiu a líder da bancada socialista.

“O facto de a sigla não poder ser usada nas candidaturas às juntas de freguesia é um absurdo e tem de ser mudado, assim como a dificuldade de as assinaturas não poderem servir para outra freguesia”, sugeriu Ana Catarina Mendes. “As coisas são imperfeitas, nem sempre são bem feitas e eu quero dizer que o PS fará essa alteração nos próximos dias, apresentará uma alteração para corrigir uma situação que me parece que é penalizadora da vida democrática.”

Estes dois aspectos têm sido frisados pelos movimentos de independentes que se queixam ainda de os grupos de cidadãos não poderem usar as palavras “partido” e “coligação” no nome que levam aos boletins de votos. Assumindo que o bloco central lhe está a dificultar a vida, Rui Moreira admitiu mesmo criar um partido político. “Se a nossa candidatura for indeferida (…), podemos formar um partido político em Portugal”, declarou, há uma semana, deixando claro que não é por causa das alterações à lei eleitoral que deixará de liderar uma recandidatura.

Em resposta às críticas, Ana Catarina Mendes recordou que “foi pela mão do PS que os movimentos de cidadãos” passaram a poder candidatar-se. “Mas muitas vezes há movimentos que não são independentes, são dissidentes dos partidos: não é o caso de Rui Moreira”, disse.

Ana Catarina Mendes desafiou ainda o PSD a juntar-se ao PS — as alterações têm de ser “votadas por 116 deputados”​, lembrou — para mudar a lei a tempo das eleições de Outubro e David Justino, vice-presidente social-democrata, já lhe respondeu, na TSF. Justino mostrou abertura para discutir o assunto com o PS, mas fê-lo de forma muito genérica por não saber ainda, em concreto, que alterações o PS vai apresentar.

No mesmo fórum, Aurélio Ferreira, presidente da Associação dos Movimentos Autárquicos Independentes, registou a disponibilidade demonstrada pelo PS, mas disse que aguarda pelos detalhes das alterações. “​É uma boa notícia perceber que há intenção, ou que há vontade de poder alterar a lei, ou pelo menos corrigir aquilo que foi alterado”.