PS aceita alargar acesso a escolas de acolhimento para trabalhadores de serviços essenciais

O PS está disponível para estudar formas de alargar o acesso às escolas de acolhimento por parte dos trabalhadores dos serviços sociais. Este foi o único avanço registado esta tarde no Parlamento, num debate em que o Governo recusou a ideia de estar a gastar pouco nos apoios às famílias e avisou que as ajudas “têm de ser sustentáveis”.

“Estamos abertos a analisar com interesse as possibilidades de alargamentos do acesso às escolas de acolhimento e estamos cientes de que é preciso estudar as melhores formas de conciliar os interesses dos trabalhadores dos serviços essenciais e dos seus filhos com o interesse dos próprios serviços essenciais para o país”, disse a deputada socialista Rita Borges Madeira. Uma avaliação que será feita na comissão de Trabalho onde serão debatidas as propostas dos partidos sobre reforço dos apoios sociais e à família. Dentro deste pacote de propostas, está uma do PCP que propõe que os trabalhadores dos serviços essenciais possam ter acesso às escolas de acolhimento, independentemente de terem ou não o cônjuge em teletrabalho.

No entanto, de todo o debate que se centrava especialmente no apoio excepcional à família, não ficou qualquer sinal de que houvesse margem do Governo ou do PS para aceitar mais mexidas no regime que já tinha sido melhorado na manhã desta quinta-feira, com a aprovação de alterações no Conselho de Ministros. O secretário de Estado Adjunto e do Trabalho, Miguel Cabrita, explicou que a intenção do Governo ao repor na segunda vaga da pandemia os mesmos apoios que existiram na primeira, aquando do fecho das escolas, foi o de “celeridade máxima” e evitar “demoras”.

Miguel Cabrita sublinhou que o executivo é sensível à realidade social e às preocupações dos partidos, embora não se reveja nas críticas todas que lhe são feitas, lembrando que na área da Segurança Social foram pagos apoios de mais de 2,2 mil milhões de euros no ano passado. “Não podemos perder a noção de escala dos apoios que têm sido dados”, disse, acrescentando que “é preciso perceber que temos de tornar os apoios que temos hoje sustentáveis para o ano de 2021”. Ou seja, fechou a porta a alterações com impacto orçamental como seriam, por exemplo, as que resultam da aprovação das propostas feitas por vários partidos para que o apoio excepcional aos pais fosse pago a 100% sem qualquer restrição.

Se esta proposta chegar a ver a luz do dia, terá de ser através da aprovação por uma maioria negativa na próxima semana, quando BE e PCP - que lançaram os pedidos de apreciação parlamentar discutidos esta quinta-feira - querem ver o processo concluído na Assembleia. Diana Ferreira, do PCP, afirmou que o agendamento feito há 15 dias pelos comunistas mostra a “premência” do tema, e a deputada do BE, Joana Mortágua, recusou o acusou o executivo de “inventar dificuldades e depois dizer que sobrou dinheiro”. O PSD disse bem-vindo ao Governo por ter entrado num debate que rejeitou há uma semana e o CDS criticou o executivo por se preocupar mais “com maiorias parlamentares do que a vida das pessoas”. Na próxima segunda-feira faz um mês que as escolas estão fechadas por causa do agravamento da pandemia.