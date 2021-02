PEV propõe turmas com máximo de 20 alunos já no 3º período e suspensão dos exames do 9º ano

Ecologistas querem que as notas dos exames nacionais do 12º ano não contem para a avaliação final, mas apenas para acesso ao ensino superior. E que as notas do 9º ano sejam dadas apenas através da avaliação contínua.

É uma proposta em contra-relógio: os Verdes querem reduzir o tamanho das turmas, para um máximo de 20 alunos, já no 3.º período, quando houver regresso à escola para o ensino presencial. O projecto de lei que o PEV acaba de entregar no Parlamento prevê que as turmas da educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário do ensino público, do particular e do cooperativo com contratos de associação passem a ter no máximo 20 alunos e deverá ser agendado para discussão em plenário em meados de Março.