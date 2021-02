Marcelo envia lei da eutanásia para o Tribunal Constitucional

No mesmo dia em que recebeu a lei do Parlamento, o Presidente da República pediu a verificação da constitucionalidade, por considerar que “recorre a conceitos excessivamente indeterminados”.

O Presidente da República não hesitou: mal recebeu do Parlamento a lei que despenaliza a morte medicamente assistida, enviou o diploma para o Tribunal Constitucional.

Marcelo Rebelo de Sousa pede assim a fiscalização preventiva da constitucionalidade do diploma, por considerar que “recorre a conceitos excessivamente indeterminados”.

“Considerando que recorre a conceitos excessivamente indeterminados, na definição dos requisitos de permissão da despenalização da morte medicamente assistida, e consagra a delegação, pela Assembleia da República, de matéria que lhe competia densificar, o Presidente da Republica decidiu submeter a fiscalização preventiva de constitucionalidade, o Decreto da Assembleia da República, que regula as condições especiais em que a antecipação da morte medicamente assistida não é punível e altera o Código Penal, nos termos do requerimento, em anexo, enviado hoje ao Tribunal Constitucional”, diz a nota divulgada aos jornalistas pela Casa Civil da Presidência da República.

Em particular, o Presidente refere-se aos conceitos de “situação de sofrimento intolerável” e de “lesão definitiva de gravidade extrema de acordo com o consenso científico”, previstos na lei como condições essenciais para que a eutanásia não seja punida. Sendo dois elementos essenciais da lei, colocam em causa a sua aplicabilidade, e por isso Marcelo Rebelo de Sousa pede também que se avaliem outras normas, como as que dizem respeito à forma como o médico especialista e a Comissão de Verificação e Avaliação devem ponderar a sua decisão.

“Não é objecto deste requerimento ao Tribunal Constitucional, em todo o caso, a questão de saber se a eutanásia, enquanto conceito, é ou não conforme com a Constituição”, sublinha Marcelo no requerimento: Antes “a questão de saber se a concreta regulação da morte medicamente assistida operada pelo legislador no presente decreto se conforma com a Constituição, numa matéria que se situa no core dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos, por envolver o direito à vida e a liberdade da sua limitação, num quadro de dignidade da pessoa humana”.