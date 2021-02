Eutanásia: CDS defende que Presidente “fez bem”, a dúvida “é óbvia”

O líder da bancada parlamentar do CDS, Telmo Correia, considerou que a decisão do Presidente da República de enviar a lei que despenaliza a eutanásia para o Tribunal Constitucional é “certa e correcta”.

“Fez bem. A dúvida é óbvia e consistente”, afirmou Telmo Correia aos jornalistas no Parlamento, concordando com a “indeterminação dos conceitos”. O líder da bancada do CDS lembrou que o partido “foi contra” e que “foi a voz mais activa contra o diploma”. “Na nossa opinião, não somos o Tribunal Constitucional, mas o diploma é inconstitucional”, afirmou.

Telmo Correia referiu ainda que o CDS estava disposto a procurar apoios noutras bancadas para tentar o pedido de fiscalização sucessiva da constitucionalidade caso o Presidente da República não enviasse o diploma para o Tribunal Constitucional. “Não faz sentido nenhuma iniciativa neste momento”, disse.

O deputado único do Chega, André Ventura, também saudou a decisão do Presidente da República, mas assumiu que preferia ver um “veto político” ao diploma. “Lamento que não tenhamos um veto político este não é o momento para regular a morte assistida”, disse o deputado aos jornalistas no Parlamento. André Ventura admitiu preferir essa via mesmo que “isso implicasse uma derrota” mais tarde numa alusão à possibilidade de uma maioria parlamentar poder superar o veto presidencial.