“As empresas estão exaustas e exauridas de meios”, diz líder da CCP

João Vieira Lopes foi a Belém dizer ao Presidente da República que os apoios são insuficientes e as empresas estão em situação pior do que em 2020.

A Confederação do Comércio e Serviços de Portugal (CCP) defendeu esta quinta-feira que os apoios disponibilizados pelo Governo para fazer face à pandemia são insuficientes, sublinhando que, neste momento, as empresas estão numa situação pior do que no primeiro confinamento.

“Neste momento, as empresas estão exaustas e exauridas de meios”, afirmou o presidente da CCP, João Vieira Lopes, após uma audiência com o Presidente da República, em Belém, Lisboa. “O conjunto de apoios que têm sido promovidos pelo Governo são insuficientes para o nível de profundidade das necessidades e muitos deles vêm atrasados”, vincou.

O líder da CCP manifestou ao Marcelo Rebelo de Sousa a certeza de que este novo confinamento está a causar um “conjunto de problemas graves” às empresas, que se encontram agora “numa situação muito pior do que há um ano”, quando ainda tinham algumas reservas.

Para a confederação do comércio, é importante que o executivo estabeleça “objectivos claros” em relação ao confinamento e, a partir daí, programe um desconfinamento “sólido”, evitando entradas e saídas que são um problema para as empresas.

Apesar de ressalvar ser muito cedo para definir uma metodologia para o desconfinamento, João Vieira Lopes notou que o ideal seria que, em função dos objectivos de saúde pública, ocorresse “o mais cedo possível”.

Marcelo Rebelo de Sousa está a fazer uma ronda de audiências com os parceiros sociais, a primeira do ano de 2021, que começou logo a seguir à reunião da Concertação Social de quarta-feira, na qual o Governo anunciou o alargamento do apoio excepcional à família aos pais em teletrabalho com crianças até ao 4.º ano.