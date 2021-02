Bloco diz que Marcelo “cedeu a pressões sociais” da direita e aguarda, tranquilo, pronúncia do TC

Diploma aprovado no Parlamento foi elaborado a partir de projectos do Bloco, PS, PEV, PAN e IL.

Os bloquistas já esperavam que o Presidente da República enviasse o diploma da legalização da morte medicamente assistida para o Tribunal Constitucional. Para o líder da bancada do Bloco Pedro Filipe Soares, o Presidente da República enviou o diploma para o Tribunal Constitucional como “resposta a algumas pressões sociais de sectores políticos mais próximos” seus, à direita, - o que “é normal em democracia”, vincou - e “não por qualquer opinião de um constitucionalista que veja alguma sombra de inconstitucionalidade nessa lei”.

“Era um envio já esperado, vemos isso com naturalidade no Presidente da República, que já tinha mostrado posições contrárias ao pretendido por esta lei”, afirmou Pedro Filipe Soares, acrescentando que o partido irá aguardar com “naturalidade e serenidade” a pronúncia do TC. E realçou que agora há um “calendário preciso” porque a Constituição estipula um prazo de 25 dias para a avaliação do Tribunal. “Estamos a um passo muito curto de termos uma lei humana, sensível, e solidária sobre morte assistida, que não tem qualquer suspeita de inconstitucionalidade”.

Já a deputada socialista, Isabel Moreira, que foi encarregue da elaboração do texto conjunto que agregou os projectos do BE, PS, PEV, PAN e IL, disse que o partido reage com “naturalidade” à decisão do Presidente da República. Na fundamentação do seu pedido de fiscalização preventiva ao TC, Marcelo Rebelo de Sousa argumenta que no diploma se recorre a “conceitos excessivamente indeterminados, na definição dos requisitos de permissão da despenalização da morte medicamente assistida”.

A deputada e constitucionalista considera que “não é possível fazer esta lei sem recurso a conceitos indetermináveis” e que “o importante é que os conceitos sejam determináveis e isso acontece”. “Naturalmente, o Presidente da República tem direito à sua opinião. Aguardamos com serenidade a pronúncia do Tribunal Constitucional”, acrescentou.

Pelo PAN, a líder da bancada partilha da convicção de que o diploma “está dentro dos preceitos constitucionais”. Inês Sousa Real lamenta, no entanto, a “ausência de debate nas presidenciais sobre este tema”. “Sabemos que o Presidente é conservador neste tema, não disse nada na campanha eleitoral”, afirmou, assumindo que discorda da fundamentação de que há conceitos indeterminados. “A lei resulta de um processo muito participado e trabalhado”, disse.

O deputado único da Iniciativa Liberal, João Cotrim de Figueiredo, também considerou que o pedido de Marcelo Rebelo de Sousa ao TC era “expectável”. “É um pedido normal e conhecida a posição do Presidente da República ainda mais normal é”, afirmou aos jornalistas no Parlamento. O líder da Iniciativa Liberal disse, no entanto, estar “confiante de que a lei aprovada está dentro dos limites constitucionais”.