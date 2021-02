Adolfo Mesquita Nunes. A Grande Escolha e os desafios da globalização

Esta semana, no podcast 45 Graus, o convidado é Adolfo Mesquita Nunes, advogado, antigo deputado pelo CDS, ex-secretário de Estado do Turismo no governo PSD-CDS e actualmente vereador da Câmara da Covilhã.

Foi um dos nomes mais votados para voltar ao podcast e regressa agora para falar sobre o livro que lançou recentemente, A Grande Escolha, um manifesto apaixonado em defesa da globalização enquanto veículo de progresso económico e social.

Adolfo Mesquita Nunes reconhece que a globalização trouxe também enormes desafios às sociedades actuais, em áreas como o emprego, a habitação ou o modo como devemos lidar com as grandes empresas digitais e potências autocráticas como a China. Por isso, o grosso do livro dedica-se a tentar encontrar respostas a esses problemas, sempre na lógica de rejeitar soluções aparentemente fáceis mas que correriam o risco de levar consigo as próprias vantagens trazidas pela globalização.

Durante a conversa, começámos por falar sobre o modo como este problema afecta Portugal e sobre a necessidade de colhermos mais ainda os benefícios da globalização (gerando maior crescimento económico), mas resolvendo ao mesmo tempo os desafios que ela impõe, e que também já sentimos.

No resto da conversa, fala-se ainda sobre o aumento da desigualdade nas últimas décadas e sobre as medidas que os países podem tomar para garantir igualdade de oportunidades; fala-se da necessidade de ter um mercado de trabalho dinâmico mas, ao mesmo tempo, com estabilidade para que as pessoas possam ter segurança em planear a sua vida; e, mais no final, discute-se a questão de, a par da globalização económica, não haver uma globalização política que possa resolver alguns destes problemas na esfera indicada.

