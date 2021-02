Museu de arte e educação de Siza e Castanheira é um dos Edifícios do Ano do ArchDaily

O edifício totalmente revestido a chapa negra, localizado na China, foi o vencedor da categoria Arquitectura Cultural no prémio Edifícios do Ano 2021 do ArchDaily. Há 15 vencedores para 15 categorias.

“Ganhámos?”, perguntou Carlos Castanheira ao P3. Os vencedores do Edifício do Ano 2021 do ArchDaily tinham sido conhecidos há poucos minutos e o arquitecto que, em conjunto com Álvaro Siza, desenhou um dos projectos vencedores, ainda não sabia que fazia parte da lista. “Pessoal, ganhámos!”, disse aos colegas, quando confirmamos que o Museu da Arte e da Educação (MoAE), em Ningbo, na China, era, de facto, o mais votado na categoria Arquitectura Cultural.

Depois da notícia, confessou a surpresa e o agrado: “Fico contente. Este foi um projecto que deu muito trabalho, mas também muito entusiasmo.” E, obviamente, “é sempre bom ganhar e ser premiado”.

O edifício de 5300 metros quadrados, totalmente revestido a chapa metálica negra, foi concebido para albergar a colecção de pintura e escultura de um empresário chinês que detém várias escolas na cidade. Ao PÚBLICO, Carlos Castanheira já tinha explicado que “uma colecção belíssima, e valiosíssima, de pinturas chinesas antigas, seculares" eram parte do seu acervo. O edifício “surpreendente e muito bem acabado”, nas suas palavras, obriga-nos a “sentir uma compreensão”. “Absorve-nos para depois nos libertar no imenso vazio a toda a altura, onde serpenteia a rampa que permite o acesso a todos os pisos.”

“Um museu tem que ter uma alma grande; não importa o tamanho”, disse o arquitecto. E os leitores do ArchDaily ficaram convencidos com este projecto, que era o único da lista de finalistas com assinatura portuguesa.

A eleição online terminou esta quinta-feira, 18 de Fevereiro, à meia noite. A contabilidade foi feita também esta quinta-feira e já estão decididos os 15 vencedores para as 15 categorias do concurso Edifícios do Ano 2021 da ArchDaily.

Na categoria Habitação, o projecto escolhido foi Presence in Hormuz, do escritório Zav Architects: uma “ilha arco-íris”, no Sul do Irão. Os arquitectos desenharam uma série de pequenas casas coloridas, no âmbito de um projecto de desenvolvimento urbano, que pretende revigorar a economia local através dos membros da comunidade. Para reabilitar a ilha, usaram uma técnica chamada SuperAdobe, uma variação da taipa: desta forma, os locais são capazes de construir as suas próprias habitações.

Bamboo Bamboo, Canopy and Pavilions, também na China, foi o vencedor da categoria Pequena Escala e Instalações. Em Guilin, num cenário coberto de verde, os arquitectos do IILab. entenderam que “os elementos naturais deveriam formar a premissa do que seria a arquitectura no local”, lê-se na memória descritiva do projecto, disponível no site do ArchDaily. Escolheram, para isso, o bambu. “O projecto apresenta uma situação onde as estruturas existentes deveriam permanecer intactas. Ao invés, o foco passou a ser como novas intervenções podem suportar uma condição já existente”, reconfigurando-as de forma a criar um novo espaço.