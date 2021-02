A ironia da História

Tem-se falado muito, nestes dias, do caso Marcelino da Mata, que uns consideram que foi um herói da pátria e outros um criminoso (Vasco Lourenço). Outro Cabral que foi o primeiro Presidente da Guiné-Bissau, fez pior: assassinou todos os ex-combatentes negros da Guiné que combateram ao lado dos portugueses. Se quem cala consente, não consta que Vasco Lourenço tenha protestado.

Sabemos que a guerra da Guiné-Bissau foi talvez a mais cruel de parte a parte. Parecia que os guineenses lutavam por uma boa causa. Volvidos tantos anos, os chefes da Guiné mataram-se uns aos outros. Mesmo hoje, continua a ser um país ingovernável. Vive da caridade alheia e do tráfico da droga. E a pergunta que se põe é esta: para que lutaram em terra estrangeira tão ferozmente os insubmissos de Cabo Verde, que recebeu a sua independência de mão beijada, reclamando a independência da Guiné-Bissau? As revoluções devoram os seus mentores, sirva de exemplo o caso do guerrilheiro Amílcar Cabral. A história fala de muitos outros que tiveram a mesma sorte.

Artur Gonçalves, Sintra

Marcelino da Mata

Estive no serviço militar na Guiné [Bissau], entre Setembro de 1972 e Agosto de 1974, integrado na 1.ª Companhia do BART 6521, denominada os “Nómadas, Pioneiros de Jemberém”, tendo, por isso, conhecido alguma actividade que Marcelino da Mata (M.M.)e o seu grupo então desenvolveram.

Mas para lembrar a quem desconhece, nunca soube, e ou pretende branquear a realidade que se viveu naquela antiga colónia portuguesa, recordo dois textos editados no PÚBLICO Magazine, o primeiro no n.º 213, de 27/3/94, da autoria de Victor Carvalho, p. 18 que refere, e cito: “[…] O lendário Grupo do Marcelino passou como uma estrela cadente, com personagens negros dignos de um Platoon à portuguesa, carregados de material bélico e de folclore africano, comem a carne dos inimigos mortos, dizia-se, num ritual que ultrapassava a tradição de canibalismo dos antepassados, que caíra em desuso, mas que preservava a aura mítica […]”. O segundo texto que trago à colação saiu no n.º 295, de 5711/95, da autoria de Francisco de Vasconcelos, onde, na p. 31, se pode ler o relato de Joaquim Carneiro, um soldado português que diz, e também cito: “[…] Depois de os Comandos Africanos assaltarem a base do PAIGC […] lembro-me de Marcelino da Mata e do Jamanca em Guidage, a venderem armas que tinham apanhado […]”. Apenas dois exemplos daquele que foi “um dos militares mais condecorados de sempre, pela dedicação e empenho depositados ao serviço do Exército português e de Portugal”, segundo mensagem do actual ministro da Defesa Nacional, a propósito do falecimento de M.M.

José P. Costa, Lisboa

Marcelino da Mata, segundo Manuel Loff

Segundo Eça, “fora da observação dos factos e da experiência dos fenómenos, o espírito não pode obter nenhuma soma de verdade”. Por esse motivo não posso deixar de estranhar que este historiador fundamente uma mera opinião no testemunho de Vasco Lourenço que disse, tê-lo conhecido bem, assegurando que ele (Marcelino da Mata) “cometeu crimes de guerra” como se a Guerra do Ultramar tivesse sido uma troca de galhardetes, de boas maneiras e de bouquets de rosas. É bem certo que a visão dos acontecimentos depende da óptica de quem os observa.

Assim, por exemplo, o 25 de Abril coincidiu com o facto de os oficiais saídos da Academia Militar serem preteridos por oficiais milicianos nas respectivas promoções.

Limitei-me a narrar alguns factos que vivenciei, testemunhados por milhares de pessoas: as mortes de civis moçambicanos barbaramente assassinados depois de 25 de Abril perante a passividade do nosso Exército que tinha ordens superiores para não intervir em defesa de cidadãos indefesos. Ou seja, cada moeda tem duas faces, a minha face não tem a responsabilidade de quem está habilitado a fazer história, apenas de quem relata factos referenciados com testemunhos pessoais.

Rui Baptista, Coimbra