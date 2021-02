O Salgado de Matos era um intelectual que vivia para a conversação, para o debate, para a troca de ideias e de argumentos. Gostava muito de ler e gostava muito de falar. Falava do que lia e lia os livros de que ouvia falar.

A última vez que tive o prazer de falar com Luís Salgado de Matos foi há mais de trinta anos e, no entanto, lembro-me dele e de conversar com ele como se nunca tivéssemos sido interrompidos.