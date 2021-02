Confrontos em Espanha após a detenção do rapper Pablo Hasel

A polícia disparou gás lacrimogéneo e balas de borracha num protesto que reuniu milhares de pessoas em Barcelona na quarta-feira (17 de Fevereiro), um dia depois de um rapper ter sido preso sob a acusação de glorificar o terrorismo e insultar a realeza nas suas canções.

Os protestos foram inicialmente pacíficos, mas quando os manifestantes catalães começaram a atirar projécteis às carrinhas blindadas, a polícia local, os Mossos d'Esquadra, retaliaram disparando balas de borracha apontadas ao nível do rosto.

À medida que os tumultos pareciam estagnar, grandes extensões das ruas centrais de Barcelona foram asfixiadas pelo fumo dos contentores em chamas.

Pablo Hasel, conhecido pelas suas opiniões radicalmente esquerdistas, tinha falhado um prazo na sexta-feira passada (12 de Fevereiro) para se render às autoridades para cumprir uma pena de nove meses de prisão pronunciada em 2018 - uma sentença que causou um tumulto em Espanha e levou o governo a anunciar que tornaria as leis da liberdade de expressão menos restritivas.

Na terça-feira, a polícia tinha invadido um edifício universitário onde Hasel se tinha barricado e prendido, provocando comícios e tumultos em Barcelona e outras cidades catalãs. A polícia prendeu 18 pessoas, enquanto 55 ficaram feridas, incluindo 25 agentes, disseram os agentes na terça-feira (16 de Fevereiro).

Os organizadores de protestos utilizaram os meios de comunicação social para convocar mais comícios na quarta-feira à noite para exigir a libertação de Hasel em toda a Espanha, incluindo em Madrid.

Uma fonte do departamento do interior da Catalunha disse que a polícia tinha "reforçado as áreas sensíveis" para evitar mais tumultos, mas recusou-se a dar mais pormenores. Durante uma conferência de imprensa, o chefe da segurança regional Miquel Samper apelou aos manifestantes para que se reunissem pacificamente.

Uma fonte da polícia disse que não havia qualquer plano para reforçar a segurança a nível nacional para os protestos.