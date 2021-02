Com menos procura, STCP reduz oferta de autocarros a partir de segunda-feira

A transportadora vai diminuir a frequência de autocarros em 23 linhas, no Grande Porto. A decisão justifica-se pelo confinamento, que levou ao decréscimo em 47% do número de passageiros diários.

A Sociedade de Transportes Colectivos do Porto (STCP) anunciou alterações nos horários dos seus autocarros a partir de segunda-feira, dia 22 de Fevereiro. A oferta vai ser diminuída em cerca de 19% nos dias úteis devido à “renovação do estado de emergência até dia 1 de Março, a continuidade do confinamento geral e do teletrabalho, bem como a permanência dos estabelecimentos de ensino encerrados”, que diminui a população com necessidade de transporte, diz a empresa em comunicado.

Das 58 linhas disponíveis, 33 não vão sofrer qualquer alteração nos seus horários, continuando a operar com a frequência actual. No entanto:

as linhas 704 e 907 vão ter um aumento da oferta, pois apresentam pontualmente autocarros próximos do limite de lotação;

as linhas 206 e 304 vão passar a funcionar de acordo com o horário de “domingo”;

a linha 508 mantém os horários de “Verão/Agosto”, mas é-lhe retirada a variante de Esposade;

20 linhas vão adoptar o horário de “sábado” - 200, 205, 207, 300, 301, 305, 400, 401, 402, 403, 503, 506, 600, 601, 805, 900, 901, 902, 904 e 906.

Apesar disto, a empresa garante que as alterações “foram desenhadas tendo em conta os dois terços da lotação máxima permitida por veículo, continuando a STCP a prestar um serviço de transporte público de qualidade e confiança, garantindo a segurança de todos”. A STCP compromete-se, ainda, a fazer “uma monitorização constante da operação”, no sentido de ir ao encontro das reais necessidades dos seus passageiros.

No início de Janeiro, viajavam, em média, 176 mil passageiros por dia na frota de autocarros da STCP. Já em Fevereiro, este número diminui para 94 mil, o que representa uma descida de cerca de 47%.