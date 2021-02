Lisboa realiza obras de estabilização da escarpa da Estrada do Loureiro

A Câmara Municipal de Lisboa vai proceder à estabilização da escarpa leste da Estrada do Loureiro, informou a autarquia em comunicado. Os trabalhos da empreitada já estão a decorrer, com a instalação do estaleiro de obra e vistorias ao edificado.

Com o intuito de assegurar condições de segurança da população e das habitações na área, a intervenção irá consistir na realização de trabalhos na escarpa propriamente dita, no muro contíguo do cemitério dos Prazeres e no muro subjacente ao muro do cemitério.

A escarpa foi previamente estudada por uma entidade especializada e os resultados ditaram uma intervenção de carácter urgente, visto que as condições geomorfológicas eram frágeis.

Em resultado do relatório, o município decidiu avançar para uma intervenção global. De acordo com o comunicado, os trabalhos serão realizados inclusivamente em terrenos privados, garantindo assim “a necessária e rápida abrangência da operação”.

A obra terá uma duração prevista de 18 meses, em que 12 serão relativos aos trabalhos de estabilização da escarpa e reabilitação de muros e os restantes seis à reconstrução de três habitações que serão demolidas para permitir o acesso à zona de intervenção.

A câmara sublinhou ainda que, previamente ao início das obras e através de verbas e serviços de apoio, foi desenvolvido um processo de realojamento dos moradores locais de modo a proteger os residentes durante as obras.

A Rua Maria Pia, adjacente à Estrada do Loureiro, tem tido constantes intervenções causadas pelo abatimento de terras, o que tem levado a condicionamentos no tráfico rodoviário e nos percursos dos autocarros que por ali circulam.

Com os trabalhos a decorrer na Estrada do Loureiro entre as 8 horas e as 18 horas, irá haver algum condicionamento do trânsito na Rua Maria Pia. A autarquia afirma que tal acontece “devido às operações de montagem de grua, cargas e descargas de materiais e equipamentos, posicionamento de betoneiras, entre outros”. Porém o município reforça que não se procederá ao corte de circulação, mas sim à circulação alternada numa única via.

Os trabalhos envolvidos na escarpa e muros adjacentes passarão, entre as várias soluções de estabilização a implementar, pela construção de contrafortes, projecção de betão estrutural, colocação de redes de alta resistência, saneamento de blocos instáveis e execução de pregagens no maciço rochoso.

Texto editado por Ana Fernandes